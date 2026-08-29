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[지식의 발견] 북미정상회담 '최악의 시나리오'…조한범 박사 "다른 나라가 되는 겁니다"

정유미 기자
작성 2026.08.29 18:04 조회수
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트럼프 대통령이 김정은 위원장과 함께 찍은 사진들을 연이어 올리는 등 김 위원장을 향한 러브콜을 이어가고 있습니다. 2019년 6월 판문점, 그때가 두 사람의 마지막 만남이었는데... 과연 네 번째 만남 이뤄질 수 있을까요? SBS <지식의발견>에 출연한 통일연구원 석좌연구위원인 조한범 박사는 북미정상회담이 성사될 가능성이 더 높다고 봤습니다. 회담이 이뤄지면 북미 정상이 어떤 합의를 할 수 있을지, 그 시나리오도 짚어봤는데요. 조한범 박사의 그 시나리오대로 회담이 굴러간다면, 북미정상회담, 이거 성사되어도 문제 아닌가요?

(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 차승환, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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