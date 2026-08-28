두산·남동발전 대응팀 네팔 도착…사고 현장 수색·직원 귀국 '투트랙' 지원

▲ 정연인 두산에너빌리티 대표이사가 27일 인천국제공항에서 출국장으로 향하고 있다.

네팔 홍수로 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명이 연락 두절된 가운데 현지에 급파된 기업 현장 대응팀이 직원들의 무사 귀환과 사고 현장 수색 등 '투트랙'으로 사태 수습에 나서고 있습니다.두산에너빌리티와 남동발전의 현장 대응팀은 오늘(28일) 오전 정부 대응팀 등 현지에 파견된 관계자들과 함께 합동 회의를 한 뒤 향후 일정과 활동 계획을 짤 예정입니다.전날 인천국제공항을 출발한 이들은 홍콩을 거쳐 한국 시간으로 이날 새벽 네팔 수도 카트만두에 도착했습니다.두산에너빌리티는 정연인 대표이사 부회장이, 남동발전은 윤장현 신성장본부장이 각각 대응팀을 이끌고 현지로 급파됐습니다.이들은 카트만두로 이동하는 기내에서도 향후 관련 협의를 진행해 온 것으로 전해졌습니다.두산에너빌리티 관계자는 "현지 기상과 도로 상황 등이 좋지 않아 아직 일정은 유동적"이라면서 "전날 고립됐던 직원들이 안전한 곳으로 이송된 만큼 우선 헬기로 이동해 직원들을 만나 얘기를 들어보려고 한다"고 전했습니다.외교부에 따르면 홍수로 고립됐던 두산에너빌리티 소속 한국인 10명 중 9명이 전날 네팔 군 헬기를 통해 안전한 지역으로 이송됐으며, 이들은 이날 카트만두로 이동할 예정입니다.나머지 1명인 두산에너빌리티 소속 현장소장은 현지 직원들이 모두 구조될 때까지 남겠다며 현장에 잔류했습니다.연락이 두절된 한국인 직원들의 생사는 아직 확인되지 않았습니다.이들은 사고 당시 상대적으로 지대가 낮은 숙소와 사무실에 있었고 이들이 있던 건물도 유실된 것으로 파악됐습니다.이에 따라 두산에너빌리티 대응팀은 고립됐다 구조된 직원들의 귀국을 지원하고, 일부는 다른 관계자들과 함께 카트만두에서 약 70㎞ 떨어진 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 피해 현장으로 이동해 연락이 두절된 직원들의 수색을 지원하는 방안을 모색 중인 것으로 알려졌습니다.남동발전 대응팀 역시 수도 법인에 2명이 남아 네팔 당국 및 유관 기관과 협력하는 등 총괄 대응을 맡고 나머지 4명은 발전소 피해 현장에 접근해 피해 규모를 파악하고 긴급 대응 활동을 수행할 계획입니다.이번 홍수로 올해 말 준공 예정이던 수력발전소 건설 현장의 상부 시설과 베이스캠프가 사실상 유실되는 등 큰 피해가 발생했습니다.윤장현 본부장은 전날 출국 전 "공정률이 84％였는데 상부 위어 댐은 90％ 이상 소실된 것 같고, 건설 인력이 있던 베이스캠프도 90％ 소실된 것 같다"면서 "지하발전소는 매몰되지 않은 것으로 안다"고 전하기도 했습니다.UT-1 수력발전소는 216 메가와트 규모의 대형 수로식 수력발전소로, 총사업비는 6억 4천700만 달러 규모입니다.남동발전이 투자와 현지 사업 진행을, 두산에너빌리티는 발전소 건설과 터빈, 발전기 등 주요 기자재 제작·공급을 담당하고 있습니다.한편 두산그룹은 전날 홍수 피해 지역 수색과 구조 등 수습 활동을 지원하기 위해 네팔 라수와 지역에 500만 달러를 긴급 지원하기로 했습니다.박정원 두산그룹 회장은 "직원들의 안전 확인과 무사 귀환을 최우선 과제로 삼고 현지 관계 당국 및 유관 기관과 긴밀히 협력하며 가능한 모든 채널을 통해 현지 상황을 확인하고 있다"며 "수색과 구조, 수습에 필요한 조치가 신속하고 체계적으로 이뤄질 수 있도록 전사적 역량을 집중하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)