"여자 아닌데?" 기묘한 행색…여고 침입해 배회

▲ 학교 내에서 포착된 '여장 남성' 추정 인물

여장 남성으로 추정되는 인물이 여자고등학교에 무단 침입해 교내를 배회했다는 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰습니다.오늘(28일) 언론 취재를 종합하면 지난 26일 강원 원주시 한 여자고등학교에서 "여자 분장을 한 남성이 학교 안으로 들어왔다"는 112 신고가 접수됐습니다.출동한 경찰이 폐쇄회로(CC) TV를 확인한 결과 지난 25일 오후 4시 51분 단발머리 가발을 쓰고 얼굴 분장을 한 인물이 열려 있는 학교 출입문을 통해 교내로 침입, 40여 분간 각층을 배회하는 모습이 영상에 포착됐습니다.그는 당시 교내에 있던 학생들에게 자신이 원주시 반곡동 A 중학교 졸업생이라며 신원을 언급한 것으로 알려졌습니다.경찰은 신원이 특정된 용의자 소재를 추적하고 있으며 신병을 확보하는 대로 건조물 침입 등 혐의를 조사할 방침입니다.또 A 중학교에서도 비슷한 침입 정황이 확인됨에 따라 두 학교에 들어간 인물이 동일인인지도 확인할 계획입니다.한편 원주의 한 여고는 교내 방송과 가정통신문 등을 통해 사건 경위와 학교 측 조치 사항을 학생과 학부모에게 알렸습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)