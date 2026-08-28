구윤철, 추석 민생안정대책 다음 주 발표…"민생 안정에 총력"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 정부서울청사에서 열린 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF'에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 추석 민생안정대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.구 부총리는 오늘(28일) 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스에서 "성장과 내수 회복의 온기가 지역경제로 확산하고, 국민 일상생활 곳곳에 닿을 수 있도록 민생 안정에 총력을 다하겠다"며 이같이 언급했습니다.민생안정대책은 다음 주 발표될 예정입니다.여기에는 명절 성수품과 명절 자금을 역대 최대 규모로 공급하고, 장바구니 부담을 덜도록 농·축·수산물 할인 행사를 실시하는 등의 계획이 담깁니다.근로·자녀장려금은 추석 전에 지급하고 휴가비 지원·교통비 경감 등 관광·소비 활성화 대책으로 내수 회복세를 이어간다는 구상입니다.구 부총리는 "관계부처 협의와 보완을 거쳐 준비한 청년 일자리 회복 방안도 곧 발표하겠다"고 예고했습니다.(사진=연합뉴스)