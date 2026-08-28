2027년 청년 정책 미리보기…청와대, '예산 언박싱' 개최

▲ 이재명 대통령

내년도 정부 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업들을 청년들에게 직접 설명하고, 의견을 듣는 행사가 오늘(28일), 청와대에서 열립니다.이재명 대통령은 오늘 오후 청와대에서 '청년 예산 언박싱(Unboxing) 2027' 행사를 주재합니다.행사에선 내년도 청년 예산의 전체적인 모습과 주요 사업들이 발표될 예정입니다.행사에는 국무총리와 재정경제부, 기획예산처 등 관계 부처 장관과 9개 관계 기관 수장을 비롯해 부처별 청년보좌역, 청년자문단 등이 참석할 예정입니다.오늘 청년 예산의 전체 모습과 주요 사업 발표는 부처별로 실제 사업 설계 과정에 참여한 실무자들이 진행합니다.장관 등 부처의 수장이 주로 진행하던 통상적 발표와 차별화한 겁니다.먼저 기획예산처가 내년도 청년 예산의 전체 모습과 투자 방향, 성장 단계에 따라 달라지는 사업 내용을 종합적으로 설명합니다.이후 1세션에선 금융위원회와 국토교통부가, 2세션에서 교육부와 고용노동부, 문화체육관광부, 보건복지부가 주요 사업 내용을 설명합니다.부처별 발표 이후에는 정책 및 사업에 대한 청년과 전문가들의 의견을 듣고 답변하는 시간도 이어집니다.정부가 예산안 발표에 앞서 주요 예산과 사업들을 설명하는 건 이번이 처음인데, 특히 '청년 예산'에 초점을 맞춰 별도의 행사를 진행하는 건 더욱더 이례적입니다.최근 하락세를 보이는 2030세대 지지율을 반등시키기 위해 정부가 중점적으로 이어가고 있는 청년 중심 정책 및 전략 발표의 일환으로도 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)