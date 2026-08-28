김민석 "오늘부터 민주당 의원 전원 전력 질주하는 총력전 체제"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에 참석, 발언하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표가 "민주주의, 국민 주권, 대한민국의 황금시대를 열기 위해서 민주당 의원 전원이 과제 해결의 주체가 된다는 결의와 각오로 당을 운영하겠다"고 밝혔습니다.김 대표는 오늘(28일) 정기국회 대비 의원 워크숍이 열린 인천 인스파이어 호텔에서 최고위원회의를 주재하고 이같이 말했습니다.김 대표는 "이번 워크숍은 K-황금시대로 향하는 절박한 분기점에서 '민생 제일주의로 내우외환을 돌파하자'는 결의를 다지는 워크숍이었다"며 "모든 의원이 전력 질주하게 하고, 당은 그것을 철저하게 지원하고 완벽하게 점검하는 총력전 체제로 오늘 이후에 돌입할 것"이라고 강조했습니다.김 대표는 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 3.00%로 0.25% 포인트(p) 인상한 것에 대해선 "물가, 가계 부채, 환율 등 여러 여건을 종합 고려한 결정일 것이라 생각한다"고 언급했습니다.이어 "당에서는 긴장을 늦추지 않고 시장과 민생 상황을 살피면서, 특히 금리 인상이 금융 취약계층의 과도한 상환 부담으로 이어지지 않도록 주시하고 필요할 경우 대책을 마련하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)