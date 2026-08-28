조규성, 또 헤더골…미트윌란 UECL 본선행 기여

▲ 조규성

덴마크 프로축구 미트윌란에서 활약하는 대한민국 국가대표 공격수 조규성이 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL)에서 2경기 연속 골을 터뜨리며 소속팀의 본선 진출에 앞장섰습니다.조규성은 28일(한국 시간) 크로아티아 리예카의 스타디온 HNK 리예카에서 열린 2026-2027 UECL 플레이오프(PO) 2차전 리예카(크로아티아)와의 원정 경기에서 팀의 4-1 승리에 쐐기를 박는 골을 터뜨렸습니다.3-1로 여유롭게 앞서던 후반 12분 스탠리 이헤아나초와 교체 투입돼 그라운드를 밟은 조규성은 후반 33분 팀의 네 번째 골을 뽑아냈습니다.코너킥 상황에서 높이 뛰어올라 공을 골라인 부근으로 내리찍는 헤더로 연결했고, 한 번 바운드된 공이 왼쪽 구석에 그대로 꽂히며 상대 골키퍼를 꼼짝 못 하게 만들었습니다.지난 21일 1차전 홈경기에서 신고한 마수걸이 골에 이은 2경기 연속 골이자 시즌 2호 골입니다.조규성의 1·2차전 연속 득점 활약을 앞세워 합산 점수 6-1 대승을 거둔 미트윌란은 UECL 본선 무대를 누비게 됐습니다.UECL 본선에는 김예건이 속한 츠르베나 즈베즈다(세르비아) 등 36개 팀이 참가합니다.츠르베나 즈베즈다는 이날 유로파리그(UEL) PO에서 빅토리아 플젠(체코)에 1-5로 대패해 1·2차전 합계 4-5로 밀리며 하위 대회인 UECL로 향하게 됐습니다.반면 이태석과 이강희가 나란히 선발 출전해 풀타임을 소화한 아우스트리아 빈(오스트리아)은 같은 날 홈구장인 게네랄리 아레나에서 열린 브라가(포르투갈)와의 UECL PO 2차전에서 0-1로 패했습니다.1·2차전 합계 0-2로 밀린 아우스트리아 빈은 끝내 본선 무대를 밟지 못했습니다.한편, 오현규가 뛰는 베식타시는 같은 날 열린 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 경기에서 0-1로 패했지만, 합산 스코어에서 3-1로 앞서 UEL 본선행을 확정했습니다.오현규는 이날 후반 20분 투입돼 약 25분간 그라운드를 누볐으나 세 차례 슈팅에도 골망을 흔들지는 못했습니다.