이현중 돌아왔지만…남자농구, 레바논에 19점 차 완패

'에이스' 이현중이 가세한 한국 남자농구 대표팀이 레바논에 완패하며 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 조 최하위로 밀려났습니다.



니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국은 오늘(28일) 레바논 주크 미카엘 누하드 나우팔 스포츠 콤플렉스에서 열린 FIBA 월드컵 아시아 예선 2라운드 윈도4 레바논과의 대결에서 74-93으로 대패했습니다.



같은 조의 일본과 중국이 나란히 승리하면서 한국은 F조 최하위(3승 4패)로 추락해 월드컵 본선 진출에 빨간불이 켜졌습니다.



일본 원정 평가전 2연패를 포함해 최근 3연패 수렁에 빠졌으며, 마줄스 감독 부임 이후 성적은 1승 6패에 머물렀습니다.



예선 1라운드를 조 2위로 통과한 한국은 2라운드에서 1라운드 성적을 그대로 안고 순위 경쟁을 펼칩니다.



12개국이 2개 조로 나뉘어 경쟁하며, 각 조 1∼3위 팀과 양 조 4위 중 성적이 더 좋은 1개국이 월드컵 본선행 티켓을 차지합니다.



한국은 오는 31일 안방으로 사우디아라비아를 불러들여 분위기 반등에 나섭니다.



사우디아라비아 역시 한국과 같은 3승 4패로 벼랑 끝에 몰려 있습니다.



출발은 좋았습니다.



미국프로농구(NBA) 서머리그 일정을 마치고 곧바로 합류한 이현중이 외곽포 두 방을 터뜨리며 1쿼터를 24-18로 앞선 채 마쳤습니다.



그러나 2쿼터부터 추격을 허용해 전반을 41-38로 아슬아슬하게 마무리했고, 후반 들어 급격히 조직력이 무너졌습니다.



3쿼터 시작과 동시에 세르히오 엘 다르위치에게 연속 5실점 하며 41-41 동점을 허용한 한국은 시소게임 끝에 3쿼터 막판 자드 칼릴에게 역전 점프슛을 내주며 60-63으로 끌려갔습니다.



4쿼터에서는 칼릴을 앞세운 레바논의 외곽포에 속수무책으로 당했습니다.



한국은 마지막 쿼터에서 14점을 올리는 동안 레바논에 무려 30점을 헌납하며 결국 19점 차 완패를 당했습니다.



'돌아온 에이스' 이현중은 30분 57초를 뛰며 11점 5리바운드를 올렸으나 3점 슛 7개 중 2개(성공률 28.6%)만 적중하며 아쉬움을 남겼습니다.



부상 여파로 지난 일본 평가전에 불참했던 이정현도 13점 3어시스트를 기록했지만 3점 슛 10개 중 단 2개만 림을 갈랐습니다.



여준석이 팀 내 최다인 19점을 올리고 4리바운드를 곁들이며 분전했으나 역부족이었습니다.



아시아 최고 가드로 꼽히는 와엘 아라지 등 주축 선수가 결장한 레바논은 외곽슛 성공률에서 39.1%로 한국(22.9%)을 크게 앞섰습니다.



2점 슛 성공률에서도 53.2%를 기록하며 한국(54.5%)과 비슷한 골 밑 집중력을 보였습니다.



(사진=FIBA 홈페이지 캡처, 연합뉴스)