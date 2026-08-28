뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'연락 닿았다'던 실종자, 시스템엔 '사상자'…결정적 단서 놓쳐

유영규 기자
작성 2026.08.28 05:44 조회수
'연락 닿았다'던 실종자, 시스템엔 '사상자'…결정적 단서 놓쳐
▲ 제주 실종 허위 종결 사건 관련

경찰이 '실종 허위종결' 경찰관 혐의를 밝힐 결정적 단서인 실종자 프로파일링 시스템 자료 삭제 정황을 초기에 놓치면서 수사가 늦어진 것으로 확인됐습니다.

27일 제주경찰청에 따르면 경찰은 지난 5월 15일 30대 여성 장 모 씨에 대한 1차 실종 신고를 접수한 데 이어 지난달 19일 재신고를 받았습니다.

1차 실종 신고 당시 야간 당직자였던 A 경장은 신고 접수 약 2시간 30분 만인 오후 9시 16분 "연락이 닿았지만, 위치를 알리고 싶어 하지 않는다"고 신고자에게 거짓말하고 사건을 종결했습니다.

A 경장은 사건을 종결하면서 실종자 프로파일링(경찰 실종자 관리) 시스템 관리 목록에서도 장 씨 자료를 삭제했습니다.

이 과정에서 A 경장은 실종자 프로파일링 시스템에서 '교통사고 사상자'라는 코드를 선택했습니다.

실종자 프로파일링 시스템에서 변사나 교통사고 사상자 등 특별한 사유의 유형 코드를 선택하면 시스템 관리목록에서 관련 자료가 삭제됩니다.

'살아있다'며 사건을 종결해 놓고, 실종자 프로파일링 시스템상에는 '사망했다'고 입력하는 모순적인 상황을 만든 것입니다.

하지만 경찰은 이러한 이상 정황을 7월 19일 재신고 이후에도 제때 발견하지 못했습니다.

"실종자와 연락했다"는 A 경장 진술에만 의존하면서 실종자 프로파일링 시스템에 대한 확인이 늦어졌기 때문입니다.

이로 인해 A 경장에 대한 입건 전 수사는 지난 11일에야 이뤄졌습니다.

경찰이 실종자 프로파일링 목록에서 언제 이중성을 파악했는지 정확한 시기는 확인되지 않습니다.

다만 경찰은 지난 21일에야 "장 씨에 대한 최초 실종신고 시 실종자 프로파일링 시스템상 장 씨 관련 관리목록 자료가 입력됐다가 삭제된 정황이 발견돼 수사하고 있다"고 밝혔습니다.

현재 경찰청은 이 사건 처리에 대한 지휘 책임을 묻는 한편 지휘·감독 책임과 관련한 사실관계를 확인하기 위해 감찰 조사를 진행하고 있습니다.

고평기 제주경찰청장도 이날 취재기자단과의 질의응답에서 "이 부분은 과실인 것 같다"고 인정했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지