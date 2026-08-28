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[날씨] 주말까지 전국 비…폭염특보 점차 완화

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작성 2026.08.28 06:41 조회수
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이번 주말까지 전국적으로 비가 흠뻑 내리겠습니다.

현재 동해안과 남부 지방을 중심으로 산발적으로 비가 내리는 가운데 일부 남부와 제주에는 현재 시간당 10에서 20mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있습니다.

오늘(28일) 충청 이남 지역과 강원 남부에는 최고80mm 안팎의 많은 비가 예상되고요.

수도권과 강원 북부에는 오전에서 저녁 사이 5에서 50mm의 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다.

이번 강수 남쪽에서 다량의 수증기가 유입되면서 짧은 시간 비가 강하게 집중될 수 있어 유의하셔야겠습니다.

비가 내리면서 폭염 특보는 점차 해제나 완화되겠습니다.

현재 대부분 지역 25도 안팎으로 시작하고요.

오늘 한낮에 서울은 32도로 어제와 비슷하겠고 대구와 광주는 31도까지 내려가겠습니다.

주말에도 전국에 많은 비가 예상되고요.

남부와 제주는 월요일까지 이어지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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