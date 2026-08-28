뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'시속 70km' 급류에 혼비백산…경보 시스템도 무용지물

하정연 기자
작성 2026.08.28 06:19 조회수
PIP 닫기
<앵커>

시속 70킬로미터에 달하는 거대한 물살이 공사 현장과 마을을 그대로 덮치면서 현장에 있던 사람들은 필사적으로 탈출을 시도했습니다. 그 급박했던 상황이 영상에 담겼습니다.

하정연 기자가 전해드립니다.

<기자>

무서운 속도로 계곡을 타고 내려오는 물길, 수력 발전소 공사 현장 작업자들이 필사적으로 뛰기 시작합니다.

[맙소사! 빨리 도망치세요!]

잠시 뒤 집채만 한 흙탕물이 굉음을 내며 현장을 집어삼킵니다.

거센 물길이 마을까지 덮치려 하자 혼비백산한 주민들.

대피하려는 차량과 오토바이, 주민들이 뒤섞이며 마을은 공포의 도가니로 변합니다.

[쇼얌 라지반다리/네팔 주민 : 제가 시장에 도착했을 때, 불과 30분 만에 홍수가 덮쳐 시장 전체를 파괴했습니다. 사람들은 당시 출근 준비를 하던 중이었어요.]

다리 쪽에서 상황을 살피던 사람들도 거대한 물살에 놀라 급하게 몸을 피하고, 곧바로 진흙 쓰나미가 덮치며 다리가 힘없이 붕괴됩니다.

홍수 경보는 시속 70km에 달하는 빠른 물살이 마을에 도달한 뒤에야 울린 것으로 알려졌습니다.

[수라즈 시그델/국제구호단체 '머시코' 네팔 책임자 : 아무것도 효과가 없었습니다. 그 지역에 설치된 조기 경보 시스템이나 어떤 장치도 작동하지 않았습니다.]

지난해 7월에도 이 지역에서 돌발 홍수가 발생해 중국과 네팔을 잇는 다리가 유실되자, 중국이 자국 쪽 하천 수위가 상승하면 네팔에 즉시 통보하기로 하는 등 정보 공유를 강화하기로 했지만, 이번 대홍수 때는 양국 간 협력 체계가 제대로 작동되지 않으면서 인명 피해가 더 커진 것으로 전해졌습니다.

(영상편집 : 윤태호)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지