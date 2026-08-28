CCTV 영상에 되레 역풍…'서울시 홍보대사' 박위, 결국

KTX 낙상 사고 영상 공개 논란으로 여러 후폭풍을 맞았던 유튜버 박위 씨가 서울시 홍보대사직에서 스스로 물러나겠다는 뜻을 전했습니다.



어제(27일) 서울시는 박위 씨가 서울시 홍보대사직에서 사임하겠다는 뜻을 전해왔다고 밝혔습니다.



박위 씨는 지난해 6월 아내 송지은 씨와 함께 서울시 홍보대사로 위촉됐는데요.



임기는 2년으로 내년 6월까지지만, 최근 논란으로 홍보대사 활동에 부담을 느낀 것으로 알려졌습니다.



박위 씨는 지난주 유튜브 채널에 KTX 열차에서 내리다 넘어진 사고 영상을 공개했다가 이미 사과한 사회복무요원의 실수를 공론화했다는 비판을 받았었죠.



이후 강연이 취소되는 등 후폭풍이 이어졌고, 서울시 홍보대사 직무를 계속 수행하는 것이 적절한지 검토해 달라는 민원이 접수되기도 했습니다.



(화면출처 : 유튜브 '위라클')