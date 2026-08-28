"축의금 얼마가 적당?"…미혼·기혼 '엇갈린 답변'

다음 핫토픽입니다.



이번에 아주 뜨거운 주제를 가지고 왔습니다.



바로 축의금에 대한 내용입니다.



요즘 결혼식 가실 때 축의금 얼마 내시나요?



얼마가 적당하다고 생각하시나요?



그런데 혼인 여부에 따라서 13만 원에서 29만 원까지 답변이 크게 엇갈렸습니다.



한 결혼정보 회사가 미혼 500명, 기혼 500명에게 축의금에 대해서 물었습니다.



일단 관계는 친구라고 생각해 볼게요.



그리고 결혼식에 직접 참석하는 경우다.



여러분 얼마나 적당하다고 생각하세요?



미혼은 평균 13만 원이라고 했고요.



기혼자들은 평균 29만 원이라고 답을 했습니다.



2배가 넘게 차이가 납니다.



미혼 남녀 축의금 금액을 정할 때 1순위로 뽑는 기준이 당사자와의 친분 그리고 알고 지내온 시간이라고 했고요.



그다음으로는 '향후 내 결혼식 때 이 사람이 올 건가' 그리고 '실물 청첩장을 내게 줬나' 이런 내용들을 살핀다고 했습니다.



반면 기혼자는 어떨까요.



먼저 상대와의 친밀도, 그리고 관계가 가장 많은 영향을 준다고 밝혔습니다.



뒤이어서 '내가 결혼했을 때 이 사람이 얼마를 냈었는지' 그리고 '내가 동행자가 있는가' 등을 고려한다고 합니다.



아무래도 기혼자의 경우는 실제 결혼을 해 봤으니까 체감해 본 물가가 있죠. 그게 반영됐다, 그리고 부부가 함께 참석해서 식사를 하는 경우가 많기 때문에 축의금 기준 금액이 상대적으로 높게 집계된 것으로 보인다는 게 결혼 정보회사의 설명이었습니다.