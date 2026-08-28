이란 안보수장 "미 도발하면 역사에 남을 재앙 안길 것"

▲ 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 총리 겸 외무장관(왼쪽)과 회담하는 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장

모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 27일(현지시간) 자국을 방문한 중재국인 카타르의 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 총리 겸 외무장관과 만난 자리에서 미국의 침략행위를 응징하겠다는 경고의 메시지를 전했습니다.국영 IRIB 방송에 따르면 레자이 사무총장은 알사니 총리와 만나 "우리는 미국을 신뢰하지 않으며, 그들은 외교와 협상을 여러 차례 배신해 왔다"고 말했습니다.그러면서 "미국이 이란을 상대로 어떠한 침략 행위라도 감행한다면, 우리는 미국의 군사 및 경제적 이익에, 역사에 남을 만한 재앙을 가할 것임을 경고한다"고 목소리를 높였습니다.이란이 봉쇄한 호르무즈 해협 문제와 관련해선 "미국이 먼저 이란의 (요구) 조건을 이행하는 구체적인 조처를 해야만, 이란 역시 호르무즈 해협 재개방을 위한 조치에 나설 것"이라고 강조했습니다.레자이 사무총장은 "이란은 어렵고 힘든 시기마다 카타르를 도왔다"고 언급하며 양국 간의 각별한 우정과 형제애를 강조했고, 알사니 총리도 "어려운 시기에 이란 이슬람 공화국이 보내준 지원과 양국의 형제애적 관계에 깊은 감사를 표한다"고 화답했습니다.알사니 총리는 "이란과의 협력에 대해 단 한 번도 의심한 적이 없다"며 "현재의 민감한 지역 정세 속에서 우리는 책임감을 바탕으로 이란과 지속해서 협력해 나가기를 늘 열망하고 있다"고 덧붙였습니다.미국과 이란의 종전 협상이 사실상 중단된 가운데 알사니 총리는 양측의 대화 채널을 열기 위해 이날 이란을 방문했으며, 이란 측 종전 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장, 아바스 아라그치 이란 외무장관과도 회담했습니다.(사진=IRIB 텔레그램 채널 캡처, 연합뉴스)