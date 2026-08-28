[날씨] 오늘 국지성 강한 비…주말 전국으로 확대

오늘(28일)은 강원과 충청 이남 지역에 비가 내리겠고 주말에는 전국으로 비가 확대되겠습니다.



그런데 오늘과 주말에 내리는 비의 성격은 조금 다르겠습니다.



오늘은 대기가 불안정해지면서 짧은 시간에 국지적으로 강한 비가 쏟아지겠고요.



주말에는 체계적으로 비구름이 발달하면서 전국적으로 비가 오겠습니다.



오늘 예상되는 비의 양을 먼저 보시면 충청과 호남 지역에 최고 70mm, 남해안과 영남, 강원 남부에 최고 80mm가 쏟아지겠습니다.



토요일인 내일은 전국에 적게는 5에서 많게는 60mm가 내리겠습니다.



밤사이에도 열대야는 계속 이어질 전망이고요.



오늘 낮 기온은 남부 지방은 비가 내리면서 조금 주춤하겠고 서울은 32도로 어제와 비슷하겠습니다.



주말부터는 비가 내리면서 밤낮 무더위가 조금씩 누그러지겠습니다.



중부 지방의 비는 일요일 오전까지 내리겠고요.



남부지방은 다음 주 월요일까지 많은 비에 대비를 해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)