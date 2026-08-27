설영우 빅리그행…독일 아우크스부르크 입단

▲ 설영우 입단 알리는 아우크스부르크

축구 국가대표 측면 수비수 설영우가 세르비아 츠르베나 즈베즈다를 떠나 독일 분데스리가 아우크스부르크로 이적했습니다.아우크스부르크는 홈페이지를 통해 설영우와 2030년 6월까지 4년 계약을 맺었고 등번호 7번을 달고 뛴다고 발표했습니다.현지 매체에 따르면 즈베즈다가 받는 이적료는 옵션 포함 550만 유로, 우리 돈 약 88억 원 수준입니다.설영우가 아우크스부르크를 떠나 다른 팀으로 이적할 때 즈베즈다가 이적료의 10%를 받는 이른바 '셀온 옵션'이 계약에 포함된 것으로 알려졌습니다.설영우는 구자철, 지동원, 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 4번째 한국 선수가 됐습니다.1998년생 설영우는 2020년 K리그1 울산에 입단했으며 2024년 6월 즈베즈다로 이적했습니다.유럽 진출 2년 만에 '5대 빅 리그' 입성에 성공하며 전성기 활약의 기대감을 키웠습니다.설영우는 즈베즈다에서 3시즌을 뛰는 동안 공식전 101경기에 출전해 8골을 터트리는 좋은 활약을 펼치며 2024-2025시즌과 2025-2026시즌 정규리그, 세르비아컵 우승을 경험했습니다.대표팀에서도 주전으로 활약하는 그는 2026 북중미 월드컵 조별리그 3경기에 모두 출전한 것을 포함해 A매치 37경기를 소화했습니다.설영우는 "아우크스부르크에서 새로운 도전이 기대된다"며 "경쟁의 수준이 더 높은 분데스리가에서 내 기량을 입증하고 더 발전하고 싶다"고 포부를 밝혔습니다.(사진=아우크스부르크 홈페이지 캡처, 연합뉴스)