'네팔 대홍수' 사망자 359명·실종자 823명으로 급증

▲ 홍수 덮친 네팔

중국 국경 인근에 있는 네팔 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생한 지 이틀째인 27일(현지시간) 사망자 수가 359명으로 급증했습니다.네팔 현지 매체 '온라인 카바르'와 AFP 통신 등에 따르면 네팔 경찰은 전날 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 이날 오후까지 359명이 사망했다고 밝혔습니다.이날 수색 작업이 이어지면서 바그마티주 곳곳에서 시신이 발견됐고, 전날 한때 157명이던 사망자 수가 2배 수준으로 늘었습니다.바그마티주 트리슐리강 인근에서 실종된 인도인 관광객 100명과 중국인 노동자 25명의 시신이 이날 잇따라 발견됐습니다.아비 나라얀 카플레 네팔 경찰 대변인은 "(오늘) 수색을 재개했고 (앞으로) 더 많은 시신이 수습될 것으로 예상한다"며 "사망자 수도 (계속) 늘어날 것"이라고 말했습니다.전날 484명으로 집계된 실종자 수도 신고가 잇따르면서 하루 사이에 823명으로 급증했습니다.전체 실종자 가운데 외국인은 517명이며 네팔인도 200명이 넘는 것으로 집계됐습니다.실종된 외국인들은 인도, 미국, 영국, 호주, 말레이시아, 이탈리아, 우크라이나 등 30여개국 출신인 것으로 알려졌습니다.이 지역에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 9명도 연락이 끊긴 상탭니다.현지에서 고립된 것으로 알려진 두산에너빌리티 소속 또 다른 한국인 10명 가운데 9명은 이날 안전한 지역으로 옮겨졌습니다.나머지 1명인 두산에너빌리티 현장소장은 현지에 잔류했으며, 주네팔대사관 영사와 행정직원 등 대사관 직원 2명도 함께 남았습니다.한국 외교부·경찰청·소방청으로 구성된 정부 합동 신속대응팀은 이날 인천국제공항에서 출국해 네팔 카트만두로 도착했습니다.네팔 국가재난위험경감·관리청은 교량 80개와 길이 40㎞에 달하는 도로가 파손됐으며 현지 경찰과 군인 등 보안요원 83명이 실종됐다고 밝혔습니다.라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 헬기 작전으로 홍수 피해 지역에서 100명 넘게 구조했다고 설명했습니다.네팔 적십자사는 마을 전체가 파괴된 곳도 있다며 도로와 다리가 끊겨 완전히 고립됐다고 전했습니다.비샬 쿠마르 반다리 네팔 적십자사 회장은 최소 3개 마을에서 1천200명가량이 대피했다며 피해 지역에서 구조 활동을 대규모 구호 활동으로 전환했다고 덧붙였습니다.네팔 접경 지역인 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서도 이번 홍수 원인과 연관된 것으로 보이는 산사태가 발생해 3명이 사망하고 558명이 실종됐습니다.이들 실종자 가운데 외국인은 260명입니다.네팔과 티베트에서 발생한 실종자 수를 모두 합치면 1천300명이 넘습니다.이날 인도 외무부는 네팔에서 인도인 288명이 실종됐으며 티베트에서도 200명이 고립된 상태라고 밝혔습니다.이번 홍수는 지구 온난화로 인한 히말라야산맥의 기후변화 탓에 엄청난 규모의 빙하와 암석이 붕괴하면서 발생했을 가능성이 제기됐습니다.미국 지질조사국(USGS)은 애초 티베트 지역에서 규모 4.4 지진이 발생했다고 밝혔으나 이후 새로운 보고서를 내고 지진은 일어나지 않았다고 설명했습니다.그러면서 대규모 빙하와 암석이 무너지는 과정에서 지진과 같은 충격이 발생했고, 이후 빙하 붕괴와 토석류가 하류 지역으로 휩쓸려 내려가면서 큰 홍수가 일어난 것으로 추정했습니다.호수를 가둔 얼음과 암석으로 된 이른바 '자연 댐'이 갑자기 무너지면 돌발 홍수가 일어납니다.전문가들은 기후 변화 때문에 앞으로 이런 홍수가 증가할 것으로 예상했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)