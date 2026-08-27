네팔 홍수 고립된 한국인 10명 중 9명 안전지역 이송…현장 소장 잔류

▲ 네팔 홍수

네팔에서 발생한 홍수로 현지에 고립됐던 한국인 10명 중 9명이 안전한 지역으로 이동한 것으로 확인됐습니다.연락이 두절된 한국인 9명에 대해서는 네팔 군과 경찰이 수색을 이어가고 있으나, 아직 소재가 확인되지 않고 있습니다.외교부는 네팔 홍수로 지난 26일부터 고립됐던 두산에너빌리티 소속 한국인 10명 중 9명이 네팔 군 헬기를 통해 안전한 지역으로 이송됐다고 설명했습니다.헬기가 4차례 오가면서 이들을 순차적으로 이송했으며, 9명 전원이 안전지역으로 빠져나온 것은 오늘(27일) 오후 5시쯤입니다.이들은 안전한 지역에서 머물다가 내일(28일) 카트만두로 이동할 예정입니다.나머지 1명인 두산에너빌리티 소속 현장소장은 현지 직원들이 모두 구조될 때까지 남겠다며 현장에 잔류했습니다.주네팔대사관에서 급파된 영사와 행정직원 1명도 현장소장과 함께 남았습니다.외교부 당국자는 "추가로 헬기를 섭외하고 있지만, 일몰 이후에는 운항이 어려워 정확한 이송 시점을 예상하기는 어렵다"고 설명했습니다.고립됐던 10명이 있던 곳은 현지 직원들이 주로 근무하고 숙식하던 곳으로, 물과 식자재 등이 있어 고립 기간 지내는 데는 큰 문제가 없었다고 외교부는 전했습니다.이 지역은 홍수가 난 하천에서 어느 정도 떨어져 있고 지대도 상대적으로 높아 직접적인 피해는 없었지만, 홍수로 도로가 유실되면서 헬기로만 이동할 수 있는 상황이었습니다.한편, 연락이 두절된 두산에너빌리티와 한국남동발전 소속 한국인 9명의 소재는 여전히 확인되지 않고 있습니다.외교부는 홍수가 발생한 어제(26일) 오전 9시께(이하 현지시간) 두산에너빌리티 측으로부터 한국인 직원 5명이 연락두절됐다는 사실을 처음 파악했습니다.이후 같은 날 오후 1시께 한국남동발전 소속 한국인 직원 3명도 연락두절된 것으로 확인됐고, 이후 한국 국적을 취득한 두산에너빌리티 소속 직원 1명이 추가로 확인되면서 연락두절자는 총 9명으로 늘었습니다.이들은 한국인들이 주로 사용하는 사무실과 숙소가 있는 지역에 있었던 것으로 추정됩니다.해당 지역은 홍수 피해를 직접 입었으며, 숙소 등이 유실됐다는 현지 보고도 있었다고 외교부는 전했습니다.다만 홍수 발생 당시 9명 전원이 실제 해당 건물에 있었는지, 다른 장소에 있었는지는 확인되지 않았습니다.외교부는 네팔 군과 경찰이 현지에서 수색 작업을 벌이고 있지만 험준한 산악 지형 때문에 야간에는 수색이 어려운 상황이라고 전했습니다.외교부는 연락두절자 가족들과 매일 연락하며 수색·구조 진행 상황과 정부 대응 등을 설명하고 있습니다.조현 외교부 장관은 오늘(27일) 시시르 커날 네팔 외교장관과 통화하고 우리 국민의 신속하고 안전한 수색과 구조를 위해 네팔 정부가 각별한 관심과 지원을 기울여달라고 요청했습니다.정부는 외교부와 경찰청, 소방청 인원 11명으로 구성된 합동 신속대응팀도 오늘(27일) 네팔로 파견했으며, 현지시간으로 이날 밤 카트만두에 도착합니다.이들은 현지 수색·구조 상황을 파악하고 네팔 정부와 협의도 이어갈 것으로 예상됩니다.정부는 해외긴급구호대 파견도 검토하고 있습니다.해외긴급구호대는 특정 국가 국민의 구조가 아닌 인도적 지원을 목적으로 파견되는 조직이지만, 현지 활동 과정에서 한국인 수색·구조에도 참여할 수 있다는 게 외교부 설명입니다.