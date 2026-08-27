K리그1 대전 유스 김도연, 독일 명문 뮌헨 입단

▲ 뮌헨 입단한 김도연

프로축구 K리그1 대전하나시티즌 유소년팀에서 뛰던 왼쪽 수비수 김도연이 독일 명문 바이에른 뮌헨 유니폼을 입습니다.하나금융그룹이 대전을 인수한 뒤 이 구단 출신 유망주가 유럽으로 이적한 건 배준호(스토크시티), 윤도영(마그데부르크)에 이어 김도연이 세 번째입니다.대전은 "김도연은 정확하고 날카로운 크로스, 왕성한 활동량, 뛰어난 동료와의 연계 플레이 능력이 최대 장점"이라면서 그의 뮌헨행은 "구단의 유스 육성 시스템의 우수성을 입증한 뜻깊은 성과"라고 자평했습니다.대전 15세 이하, 18세 이하 유소년팀을 차례로 거친 김도연은 지난 4월 준프로 계약을 체결하며 가능성을 인정받았습니다.김도연의 가능성을 눈여겨본 뮌헨은 지난달 22일부터 이달 4일까지 현지 테스트를 거쳐 영입을 결정했습니다.김도연은 "이끌어 주신 황선홍 감독님과 코칭스태프, 지원스태프분들께 진심으로 감사드린다"면서 "짧은 기간이었지만 프로 형들과 함께한 시간은 매우 값지고 행복했다. 멀리서도 항상 대전을 응원하겠다"고 말했습니다.(사진=대전하나시티즌 제공, 연합뉴스)