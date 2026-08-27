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"민혁당 다 사형" 정치평론가 발언에 김민석 "선 넘었다"…조국 "도 넘어"

고정현 기자
작성 2026.08.27 19:11 조회수
더불어민주당 김민석 대표가 27일 인천 중구 인스파이어 리조트에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 '민주의 황금시대'를 주제로 한 기조연설 도중 전당대회 기간 당내 갈등에 대한 분석을 발표하고 있다.
▲ 더불어민주당 김민석 대표가 27일 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 '민주의 황금시대'를 주제로 한 기조연설 도중 전당대회 기간 당내 갈등에 대한 분석을 발표하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표는 한 정치평론가가 조국혁신당의 새 당명을 언급하는 과정에서 인민혁명당(인혁당) 사건을 연상시키는 이른바 '민혁당 사형' 언급한 것과 관련해 "선을 넘었다"고 비판했습니다.

김 대표는 오늘(27일) 페이스북에 "공인의 긴장과 절제는 풀어지면 안 된다. 최상의 실질적 반성과 사과가 필수적"이라며 이같이 적었습니다.

앞서 김준일 시사평론가는 어제 JTBC 유튜브 '장르만 여의도'에 출연해 다른 출연진과 대화를 주고받던 중 조국혁신당의 새 당명으로 '민주혁신당'이 거론되자 "민혁당, 다 사형당할 것 같은데"라고 농담조로 말했고 다른 출연자도 따라 웃었습니다.

그러나 이를 두고 박정희 정권의 대표적인 공안 조작 사건인 인민혁명당(인혁당) 사건을 희화화했다는 비판이 나왔습니다.

조국혁신당 청년위도 이날 입장문을 내고 "어떤 이유로도 용납할 수 없는 망언이자, 정치평론의 탈을 쓴 혐오 선동"이라며 "민주화 역사 비하와 국가폭력 피해자 조롱에 강력히 분노하며, 해당 프로그램의 즉각적인 폐지를 촉구한다"고 말했습니다.

같은 당 조국 혁신정책연구원장도 페이스북에 "킬킬대며 사법살인의 희생자들을 연상하게 하는 표현을 사용하는 것은 도를 넘어도 한참 넘었다"면서 "다음 유튜브 방송에서 발언자와 진행자는 모두 정식으로 사과해야 한다. 조국혁신당은 이 건을 언론중재위원회에 제소할 것"이라고 말했습니다.

이에 대해 김준일 평론가는 페이스북에서 "변명의 여지 없이 제 불찰이고 잘못"이라면서 사과했습니다.

(사진=연합뉴스)
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