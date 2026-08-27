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[날씨/XR] 남쪽, 국지성 호우 뒤…주말 전국 비

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작성 2026.08.27 21:36 수정 2026.08.27 21:57 조회수
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오늘(27일)도 무더운 하루였습니다.

연일 우리나라는 북태평양 고기압의 가장자리에 들어 덥고 습한 공기가 유입되고 있는데요.

이런 가운데 남쪽에서는 강한 남풍이 불어 들면서 오늘 남쪽 지방 곳곳에는 국지성 호우가 쏟아지고 있습니다.

내일 이 남풍이 조금 더 강화되면서 충청 이남 지역까지 비가 확대되겠고요, 주말에는 전국에 비가 내리겠습니다.

그런데 내일과 주말에 내리는 비의 성격은 조금 다르겠습니다.

우선 내일까지는 대기 불안정으로 곳에 따라 짧은 시간에 강한 비가 국지적으로 쏟아지겠고요, 주말에는 저기압이 다가오면서 비구름이 체계적으로 발달하겠습니다.

내일 예상 강수량부터 보겠습니다.

충청과 호남에 최고 70mm, 남해안과 강원 남부, 영남에 최고 80mm가 쏟아지겠습니다.

토요일인 모레는 전국에 적게는 5에서 많게는 60mm의 비가 오리느라 예상됩니다.

오늘 밤도 서울 등 대부분 지역에서는 열대야가 예상됩니다.

다만 내일 비가 내리는 남부 지방은 낮 기온이 조금 내려가겠고요, 서울은 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.

주말에 비가 내리면서 밤낮 무더위는 서서히 물러나겠습니다.

중부 지방은 일요일 오전에 비가 그치고 나면 선선한 가을 공기가 느껴지겠고요, 다만 남부 지방은 다음 주 월요일까지 비가 이어지면서 많은 비에 대비를 해 주셔야겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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