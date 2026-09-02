[오그랲] 월 7조 매출 찍는 앤트로픽 상장 임박…나도 주주가 되어볼까?

앤트로픽의 IPO가 가까워지고 있습니다. 최근 예비 투자자들을 만나기 시작한 앤트로픽은 IPO를 통해 1,000억 달러 규모의 자금 조달을 목표로 하는 것으로 알려졌고, 예상 기업가치는 2조 달러 수준까지 거론되고 있습니다. 실제로 앤트로픽의 기업가치는 최근 투자 라운드를 거치며 15개월 만에 15배 이상 뛰었습니다. 앤트로픽의 자신감의 근거는 매출입니다. 앤트로픽의 연 환산 매출은 연초 약 90억 달러에서 7월 650억 달러까지 증가했고, 미국 기업들의 AI 서비스 지출에서도 앤트로픽은 43.5%로 오픈AI를 앞섰죠.



하지만 상장 이후까지 이 성장세가 이어진다고 단정하기는 어렵습니다. 최고급 모델 페이블5의 실제 사용 비중은 낮고, 저렴한 오픈웨이트 모델의 토큰 점유율은 빠르게 높아지고 있으니까요. 여기에 AI 데이터센터에 대한 지역사회의 반발까지 커지고 있습니다. 이번 오그랲에서는 앤트로픽의 IPO 기대와 매출 성장, 기술·인재 전략, 그리고 투자자들이 함께 살펴봐야 할 위험 요인을 5개의 그래프로 분석해 봤습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)