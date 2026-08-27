뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

신인 이서윤, KLPGA 투어 KG 레이디스 오픈 첫날 단독 선두

서대원 기자
작성 2026.08.27 18:09 조회수
신인 이서윤, KLPGA 투어 KG 레이디스 오픈 첫날 단독 선두
▲ 이서윤 선수

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈에서 신인 이서윤(이서윤4) 선수가 첫날 단독 선두에 올라 데뷔 첫 승에 도전할 수 있는 발판을 마련했습니다.

이서윤은 경기 용인시 써닝포인트 컨트리클럽에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 8개를 잡아 8언더파를 쳤습니다.

버디쇼를 펼치며 쾌조의 출발을 보인 이서윤은 공동 2위 장은수와 유아현, 정수빈, 짜라위 분짠(태국)에 1타 앞서 순위표 맨 윗자리에 이름을 올렸습니다.

올해 정규투어에 데뷔한 이서윤은 18개 대회에 출전해 8차례 컷을 통과했고, 지난 4월 넥센·세인트나인 마스터스에서 기록한 공동 26위가 최고 성적입니다.

이달 초 제주삼다수 마스터스에서 데뷔 10년 만에 감격의 첫 승을 달성한 장은수가 첫날 7언더파를 쳐 유아현, 정수빈, 짜라위 분짠과 함께 선두와 1타 차 공동 2위에 올랐습니다.

3주 연속 우승과 시즌 5승에 도전하는 서교림은 보기 없이 버디만 4개를 잡아 4언더파, 공동 17위로 1라운드를 마쳤습니다.

지난주에 열린 메이저 대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십에서 우승해 올 시즌 가장 먼저 4승 고지에 오른 서교림은 현재 다승과 상금, 대상 포인트, 평균타수 등 주요 부문 선두를 달리고 있습니다.

지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 신다인은 첫날 2언더파를 기록했습니다.

총상금 10억 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(30일)까지 4라운드로 열립니다.

(사진=KLPGA)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지