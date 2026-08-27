타이완, 미중정상회담 앞두고 1조 2천억 원 규모 미 무인기 구매 계약

▲ 라이칭더 대만 총통

시진핑 중국 국가주석의 미국 방문이 다음 달로 예상되는 가운데 타이완이 미국과 약 1조 2천억 원 규모의 신형 드론(무인기) 구매 계약을 체결했습니다.27일 타이완 자유시보에 따르면 타이완 국방부는 이날 정부 전자조달망을 통해 269억 타이완달러(약 1조 2천억 원) 규모의 미국산 무인기 구매 사업 낙찰 결과를 발표했습니다.타이완 국방부가 앞서 공개한 구매 목록에 따르면 이번에 도입되는 무인기는 공격형 자폭 드론인 알티우스(ALTIUS)-700M 1천554대와 정찰형 드론인 알티우스-600ISR 478대 등 2천32댑니다.대전차 공격용인 알티우스-700M은 기체 중량이 29.5㎏에 달하며, 탄두를 탑재한 상태에서의 체공시간은 2시간가량입니다.'공중의 눈' 역할을 할 알티우스-600ISR은 3.5∼4시간의 긴 체공 능력을 갖췄습니다.알티우스-700M과 함께 '정찰과 타격의 일체화'라는 완벽한 킬체인 시스템을 구성한다고 자유시보는 설명했습니다.앞서 미국 측이 발표한 이들 무인기 시스템의 구매 승인액은 약 11억 달러(약 1조 5천억 원)이며 이날 전자조달망에 공고된 낙찰액(269억 타이완달러)은 무인기 기체와 시스템 비용입니다.이들 차세대 무인기는 올해 4분기부터 인도될 것으로 보입니다.다만 전량 인도 완료 시점은 2033년 6월까지로 예정돼 있습니다.타이완 국방부는 타이완해협을 둘러싼 적의 위협에 대비해 무인기 미사일 시스템이 국방 회복력을 전방위적으로 강화할 것이라고 강조했습니다.이번 계약은 지난해 미국이 승인한 대규모 타이완 무기 판매안의 후속 조칩니다.미국은 지난해 12월 타이완에 111억 달러(약 15조 3천억 원) 규모의 무기 판매를 승인한 바 있습니다.이러한 움직임 속 중국은 타이완의 군사력 증대 움직임을 연일 비판하고 있습니다.중국 국방부의 장샤오강 대변인은 이날 정례 기자회견에서 라이칭더 정권과 집권 민진당을 겨냥해 "국민의 피와 땀으로 모은 돈을 마구 탕진하고 군비 확장에만 몰두해 타이완 내 민생과 복지를 훼손하고 있다"라면서 "결국 타이완의 재정적 기반을 고갈시키고 (라이칭더 당국은) 패망의 결말을 피하지 못할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=대만 총통부 캡처, 연합뉴스)