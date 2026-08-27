중국, 일본 의원단에 "다카이치 대만 발언 철회 전엔 대일정책 불변"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

중국을 방문한 일본의 여야 국회의원단이 27일 베이징에서 루캉 중국 대외연락부 부부장과 면담했다고 교도통신이 보도했습니다.루 부부장이 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언과 타이완 관련한 인식이 바뀌지 않는 한 "중국 정부는 (대일) 정책을 바꿀 생각이 없다"라고 말한 것으로 전해졌습니다.방중해 루 부부장을 만난 중도개혁연합의 이사 신이치 공보위원장은 이날 면담이 약 2시간가량 진행됐다면서 이같이 말했습니다.면담에서 일본 의원단은 중일 간 청년·문화 교류의 재개를 제안했습니다.일본인 체포 사안이나 희토류 등의 대일 수출 허가 지연, 중국군의 동·남중국해에서의 활동 확대 등 민감한 사안에 대해서도 언급한 것으로 전해졌습니다.이번 의원단의 방중은 중국공산당의 '당 대 당' 외교 담당 부서인 대외연락부의 초청으로 이뤄진 것으로 알려졌습니다.방문단에는 이사 공보위원장 외에도 자민당의 하시모토 가쿠 전 후생노동성 부대신, 입헌민주당의 고니시 히로유키 참의원 의원 등이 포함됐습니다.다만 하시모토 의원은 조기 귀국해 루 부부장과의 면담에는 참석하지 않았습니다.다카이치 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 경색된 양국 관계 속에서 처음 이뤄진 일본 국회의원단 방중으로, 양국 관계 개선의 실마리가 될 수도 있을 것으로 기대됐습니다.그러나 다카이치 총리의 발언 철회를 중국이 요구하며 강경한 입장을 고수하면서 냉각된 양국 관계가 단기간에 개선되기는 어려울 것으로 전망됩니다.(사진=게티이미지)