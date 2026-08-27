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[비디오머그] 기후 변화가 불러온 대재앙…네팔 대홍수의 원인은?

소환욱 기자
작성 2026.08.27 18:24 조회수
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평범했던 수요일 아침, 네팔과 중국 티베트 히말라야 국경 지대가 순식간에 물바다가 됐습니다.

최소 160명 넘게 목숨을 잃었고, 1300명 넘는 사람들이 실종된 것으로 집계되고 있습니다.

우리 국민 9명의 소식도 끊긴 상태입니다.

네팔과 중국 티베트 접경을 강타한 이번 대홍수, 거대한 빙하호 붕괴가 원인으로 추정됩니다.

온난화가 불러온 기상 이변이 만든 재앙은 아닌지 분석해봅니다.

그리고 실종자들이 모두 무사히 가족의 품으로 돌아오기를 바랍니다.

(취재 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 도움 : 김채현, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)
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