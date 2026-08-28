[AFTER 8NEWS] 중국산 배추에서 나온 '포름알데히드'…얼마나 위험한가 보니 "이러면 암 걸려요"

00:00 인트로

00:13 "신선해져요" 배추에 콕 찍은 '1급 발암물질'

01:23 "김치 절대 안 먹어요 거의 중국산인데…"

02:41 포름알데히드, 왜 위험할까?

04:24 중국산 배추·김치에서 '포름알데히드' 검출된다면?



잊힐 만하면 떠오르는 중국산 먹거리 안전 논란, 이번엔 배추입니다. 중국 허베이성 장자커우시 캉바오현의 한 배추 재배지에서 현지의 한 블로거가 직접 적발한 현장이 그 시작입니다.



1. "신선해져요" 배추에 콕 찍은 '1급 발암물질'

이 블로거가 촬영한 영상을 보면, 일꾼들이 배추를 수확해 트럭에 싣는데, 싣기 직전에 배추 밑동을 한 바구니에 담긴 무언가에 콕 찍어 담갔다가 뺍니다. 바구니에 담긴 건 액체였고, 옆에는 그 병도 있는데, 세계보건기구 산하 국제암연구소가 1급 발암물질로 규정한 포름알데히드 용액이었습니다. 배추를 더 오래 더 신선하게 유지하게 하려고, 방부제를 만드는 데 쓰이는 포름알데히드 용액에 담갔다는 겁니다.



[위례치거/포름알데히드 배추 적발 블로거 : (이렇게 하면 얼마나 더 신선하게 보관할 수 있나요?) 이틀에서 사흘이요.]



냉장 차량에 실어서 운송을 하지 않아도 되도록, 비용을 아끼려고 이렇게 했다는 건데, 냉장 운송에 비해 비용은 절반 이하로 떨어지는 걸로 알려졌습니다. 재배지인 이곳에서 1000km 떨어진 장쑤성 등 중국 곳곳으로 배추가 유통된 걸로 보이는데, 중국 정부도 당장 조사에 나섰습니다. 전국에 유통된 배추의 포름알데히드 검사에 착수한 겁니다.



[베이징 시민 : 한국 사람들만 그걸 걱정하는 게 아니에요. 우리도 많이 걱정해요. 그 뉴스를 보자마자 우리도 바로 엄청난 반응을 보였어요. 누가 걱정하지 않겠어요?]



2. "김치 절대 안 먹어요 거의 중국산인데… "

우리나라도 비상입니다. 거리에서 만난 시민들은 입을 모아 불안하다고 말했습니다. 논란은 중국산 배추에서 시작됐지만, 그 불안은 김치로도 번졌는데요. 당장 지난해 국내로 들어온 중국산 배추는 2만 2백여 톤인데, 수입된 중국산 김치는 그보다 16배 많은 33만 6천여 톤에 달하기 때문입니다. 웬만한 식당에서는 다 중국산을 쓰지 않느냐면서, 식당 가면 김치에 아예 손도 안 댈 거라는 시민들도 있었습니다.



[김태영 : 식당 가서는 절대 김치를 먹지 않으려고요. 거의 식당에선 중국산이라고 보면 되잖아요.]



[이은영 : 당분간만이라도 중국산 배추로 원산지가 표기가 돼 있으면 구매하지 않을 것 같습니다.]



우리나라 식약처도 조사에 들어갔습니다. 논란이 벌어진 직후인 24일부터 수입 신고된 중국산 배추에 대해 포름알데히드 검사를 시작했는데, 지금까지는 포름알데히드가 검출되지 않았습니다. 우려가 확산하자 절임배추와 배추김치에 대해서도 조사를 한다고 밝혔고, 국내에 유통 중인 중국 제조업체가 만든 제품들도 수거해 검사하고 있다고 했습니다. 식약처는 또 우리나라가 수입하는 중국 배추김치 제조업체 55곳의 배추 구매 지역을 조사한 결과, 포름알데히드가 사용된 허베이성 장자커우시 캉바오현에서 재배된 배추는 없었다고 전했습니다.



3. 포름알데히드, 왜 위험할까?

그럼 이제 문제는 다 해결된 건지, 일단 포름알데히드가 정확히 어떤 물질인지부터 알아봤습니다. 포름알데히드는 상온에서 무색투명한 기체 상태로 존재하고, 물에 녹이면 포르말린 용액이 됩니다. 어렸을 때 과학실에서 보던, 생물 표본 같은 보존용액이 바로 포르말린 용액이고요. 접착제나 페인트 같은 걸 만들 때도 많이 쓰여서 새집증후군을 일으키는 주요 물질로 분류되기도 합니다. 아까 제가 1급 발암물질이라고 설명드렸는데, 인체에 노출됐을 때 암, 특히 비인두암과 백혈병 등을 일으킬 수 있다는 이 인과관계가 확인된 건 포름알데히드를 '기체' 상태로 '흡입'했을 때입니다.



[권순찬/순천향대 천안병원 직업환경의학과 교수 : 발암성 근거는 직업적인 흡입 노출에 의해서 발생하는 것으로 돼 있습니다. 비인두암과 백혈병 중에서 특히 골수성 백혈병.]



'입으로 먹었을 때'의 발암성은 아직 구체적으로 규명되지 않았습니다. 애초에 식품 첨가물로 허용이 안 돼 있다 보니 섭취 시 안전성 기준도 딱히 없습니다. 그렇다고 100% 안전하단 얘긴 아닌데, '고농도'를 한꺼번에 먹으면 입이나 식도 안의 점막에 화상을 입거나 쇼크가 올 수 있다고도 합니다. 중국 현지 영상만 가지고 보면, 어느 정도 농도인지 알 수 없는 용액에 배추 밑동을 담그는데, 배추 밑동을 제거하거나, 물에다 세척을 하거나, 이런 과정을 거치면서 또 기체가 되기도 하니까, 건강에 미치는 영향을 지금으로서는 정확히 알 수 없다는 게 전문가 얘기입니다.



[최윤주/국립암센터 암예방사업부 선임연구원 : (식품에 첨가) 그 자체가 문제라고 말씀드릴 수는 있을 것 같아요. 그런데 배추 뿌리를 제거하거나 물에다 세척을 하거나 끓이거나 하면서 그런 과정을 거치면서 날아가기도 하고, 건강 영향이 달라질 수 있을 것 같거든요.]



4. 중국산 배추·김치에서 '포름알데히드' 검출된다면?

식약처가 검사를 한다고 했죠. 중국산 배추나 김치에서 포름알데히드가 검출됐다고 가정해 보겠습니다. 그래도 애매합니다. 포름알데히드는 자연 상태의 농산물에서도 그냥 발견되는 물질이기 때문입니다.



[권순찬/순천향대 천안병원 직업환경의학과 교수 : (자연 상태에서) 사과에서는 6~22mg/kg, 배는 최대 60mg/kg까지 검출될 수 있다고 합니다. 우리 몸속에서도 자연적으로 생성이 됐다가 금방 포름산이라는 물질로 바뀌어서 배설되는 과정이 있기 때문에….]



우리 몸속에서 자연 생성되기도 하고요. 지난 2022년에 발간된 식약처의 보고서에 따르면, 국내 유통 중인 식품 536종에 대해서검사를 한 번 해봤더니 93%에서 포름알데히드가 나왔습니다. 배추에서도 평균적으로 kg당 0.35mg 정도가 검출됐고요. 그러니까 검사를 했는데 포름알데히드가 나와도, 자연 상태의 배추에 원래 있던 건지, 인위적으로 첨가한 건지 입증하는 게 쉽지 않을 수 있다는 뜻입니다. 자연 상태에서 명확하게 몇 mg까지 검출된다는 기준선이 있는 것도 아니고, 자연 상태의 포름알데히드와 인위적으로 첨가한 포름알데히드 성분이 서로 다른 것도 아니다 보니, 아, 이게 그 문제의 배추구나 하고 명확하게 적발해 내기가 쉽지 않은 겁니다. 식약처는 지금까지 포름알데히드가 검출된 건 없다면서, 검출될 경우 포름알데히드의 자연 생성 함량을 고려해서, 폐기하거나 반송, 반출 조치할 예정이라고 밝혔습니다. 결국 가장 명확한 건, 문제의 배추가 우리나라로 수입됐는지를 확인하는 것 같습니다. 아직 베이징이나 광저우 등 대도시에 유통된 배추에 문제가 없다는 중국 당국의 조사 결과는 전해졌는데, 전체적인 조사 결과는 나오지 않은 상태입니다. 중국 당국은 2030년까지, 생산지와 유통 경로, 가격 정보 등을 담은 현대적 농산물 원산지 시스템을 구축하겠다고 발표했습니다. 식약처는 검사와 함께, 주중 대사관 등 여러 채널을 통해 문제의 배추 재배지에서 한국으로 들어온 물량이 있는지 파악하는 데에도 총력을 기울이고 있습니다.



(취재 : 박하정, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 신진수, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 육도현, 영상출처: 抖音'@渔猎齐哥' , 제작 : 디지털뉴스부)