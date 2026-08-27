여자배구, 아시아선수권 8강 태국에 완패…준결승 진출 실패

▲ 경기 치르는 여자배구 대표팀

여자배구대표팀(세계랭킹 28위)이 태국(17위)에 덜미를 잡히며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권이 걸린 2026 아시아여자배구선수권대회 4강 진출에 실패했습니다.차상현 감독이 이끄는 한국은 오늘(27일) 중국 톈진 올림픽 센터 체육관에서 열린 대회 준결승에서 태국에 세트 점수 0-3(20-25 18-25 21-25)으로 완패했습니다.한국이 이 대회 준결승 진출에 실패한 건 직전 대회인 2023년(6위) 대회에 이어 두 번쨉니다.1975년 이 대회에 처음 출전한 한국은 참가하지 않은 2021년 대회를 제외하면 모든 대회에서 4위 이상의 성적을 거뒀으나 2023년 처음으로 준결승 무대를 밟지 못했습니다.그리고 3년 만에 출전한 이번 대회에서도 고배를 마셨습니다.한국은 이번 대회 우승팀에 주어지는 LA 올림픽 출전권과 1∼3위 팀이 받는 내년 국제배구연맹(FIVB) 여자 월드컵(전 세계선수권대회) 출전권도 놓쳤습니다.대표팀은 1세트 초반 치열한 접전을 펼치다가 14-12에서 5연속 득점을 내주며 역전을 허용했습니다.주포 강소휘(한국도로공사)의 공격이 연거푸 막혔고, 상대 팀 에이스 사시파폰 잔타위숫에게 4연속 공격 득점을 내주면서 점수 차가 벌어졌습니다.이후 한국은 강소휘의 오픈 공격으로 한 점을 추격했으나 분위기를 수습하지 못했습니다.2세트는 쉽게 내줬습니다.한국은 6-8에서 4연속 실점했습니다.강소휘의 연타가 상대 블로킹에 막혔고 이후 리시브가 흔들리면서 효과적인 공격을 하지 못했습니다.15-18에선 범실성 플레이를 연발해 연속 실점하면서 추격의 기회를 놓쳤습니다.경기는 3세트에서 마무리됐습니다.한국은 18-18에서 상대 공격을 막지 못했고 이후 나현수(현대건설)의 오픈 공격이 코트 밖으로 향하면서 흐름이 끊겼습니다.19-21에서는 이다현(NEC 레드로케츠)의 속공으로 한 점 차 추격에 성공했으나 20-21에서 태국에 중앙 속공과 서브 에이스를 내준 뒤 나현수의 공격 범실까지 잇따르며 와르르 무너졌습니다.나현수는 12점, 강소휘는 10점으로 분전했으나 웃지 못했습니다.(사진=FIVB 홈페이지 캡처, 연합뉴스)