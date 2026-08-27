[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 김병민 전 서울시 정무부시장, 최선호 SBS 논설위원
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● 공소 취소 신중론 선회
이동학 / 전 더불어민주당 최고위원
"민주당 내 국정 동력 만들기 위해 '민생 우선' 의견 나와"
김병민 / 전 서울시 정무부시장
"애당초 불가능한 일 시도하려는 순간 정권 유지 어려워"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 민주, 조작기소특검법 '신중 모드'…이동학 "부동산 등 과제 산적. 당내 '지금 해야 되냐' 목소리"
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