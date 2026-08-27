[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 김병민 전 서울시 정무부시장, 최선호 SBS 논설위원
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● 난맥상 장동혁 체제 ~ ● 장동혁 "보수 연대는 필요"
이동학 / 전 더불어민주당 최고위원
"올공의 바다에 빠진 장동혁, 바람직하지 않아…축소되는 길"
김병민 / 전 서울시 정무부시장
"국힘, 연찬회에 박근혜 아닌 유승민 불렀어야…혁신 목소리 들어야"
최선호 / SBS 논설위원
"박근혜, 국힘 연찬회 참석…보수 통합이라는 해석이 많아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁 "지난 1년 기억에 남는 건 올공 투쟁"…김병민 "방미 사진만 기억에 남아"
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