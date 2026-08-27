[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 김병민 전 서울시 정무부시장, 최선호 SBS 논설위원
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● 이진숙 제명 결의안 통과
이동학 / 전 더불어민주당 최고위원
"제명 촉구 결의안, 국힘 윤리위가 결단하지 않아 민주당이 조치 취한 것"
"국힘 내부에서 조치 취하지 않으면 일 더 커져"
김병민 / 전 서울시 정무부시장
"이진숙, 국회 윤리위 정상적 절차 거쳐야…제명 촉구 결의안은 정치적 행위"
"장동혁, 특정 징계로 이진숙 문제 정리 못 해…가장 큰 패착"
최선호 / SBS 논설위원
"이진숙 제명, 영글어진 상태는 아냐…헌법 문제 있을 수도"
"국힘, '5·18 문제' 징계 안 한 적 없어…국힘 내 이견 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이동학 "국힘이 결단 안 해 민주당이 나선 것"…김병민 "민주당 불편한 이슈, 이진숙이 가려"
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