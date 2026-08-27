"팬들이 웃으며 돌아가 기쁘다"…'레알 홈 복귀전' 완승 이끈 무리뉴의 명품 리더십

27일(한국시간), 레알 마드리드 복귀 후 첫 홈경기를 치른 조제 무리뉴 감독이 레알 소시에다드를 상대로 4대 1 완승을 거뒀습니다.



음바페의 해트트릭 맹활약에 극찬을 아끼지 않은 무리뉴 감독은 득점 후 교체된 비니시우스의 심리까지 세심하게 배려하는 모습을 보였습니다.



경기 전 팬들의 뜨거운 연호에도 "제 이름이 불리는 것보다 팀이 지지를 받는 게 우선이며, 감독은 선수들을 위해 존재하는 자리"라며 남다른 품격을 드러낸 무리뉴 감독의 경기 후 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)