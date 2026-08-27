[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
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● 민심어때
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"전화면접조사, 실망감 크면 조사 응답 어려워해"
"대통령에 대한 믿음 꺾이면서 지지율 하락세…공감과 신뢰 얻어야"
김봉신 / 메타보이스 대표
"NBS 조사가 응답률 더 높아…표본 대표성 더 좋아"
"경제 문제, 전반적 국정 평가 하향 견인하고 있어"
"충성심 높았던 지지층, 긍정 강도 약해져"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[민심어때] "호남 폭락은 과장" vs "공감·신뢰 무너져"…이 대통령 지지율에 대한 두 전문가의 다른 시선
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