'중국 유학생 살해' 중국인 강사 구속…범행 자백

<앵커>



경북 경산에서 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받는 30대 중국인 강사가 구속됐습니다. 숨진 유학생에 대해 실종 신고까지 했던 이 중국인 강사는 경찰 조사에서 범행 일부를 자백했습니다.



제희원 기자가 취재했습니다.



<기자>



경북 경산에서 중국인 여성 유학생을 살해한 30대 중국인 남성 정 모 씨가 구속됐습니다.



대구지방법원은 오늘(27일) 열린 정 씨에 대한 구속 전 피의자 심문에서 "도주 우려가 있다"며 구속 영장을 발부했습니다.



정 씨는 지난 20일, 경북 경산시 하양읍의 원룸에서 25살 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받습니다.



정 씨가 피해 여성을 살해한 이후 여장을 한 뒤 집을 나서는 모습이 CCTV에 포착되기도 했습니다.



사건 직후 정 씨가 여성 원피스를 입고 모자를 눌러쓴 차림으로 동대구역으로 향했다가 역 내 화장실에서 남자 옷으로 갈아입고 나오는 등 수사에 혼선을 주려 한 정황도 드러났습니다.



경찰은 최초 실종 신고자인 정 씨를 참고인 신분으로 조사하던 중 진술을 수상히 여겨 추궁했고, 이 과정에서 정 씨가 여성을 목 졸라 살해했다는 진술을 확보한 것으로 전해졌습니다.



정 씨는 피해 여성이 수업을 들었던 대학원 시간 강사인 것으로 조사됐습니다.



경찰은 정 씨에게 살인 혐의와 함께 허위 실종 신고로 수사를 방해한 점을 들어 위계에 의한 공무집행방해 혐의도 적용했습니다.



경찰은 피해 여성 시신 일부를 훼손해 대구와 경기 등 여러 곳에 유기했다는 정 씨 진술을 토대로 수색 작업을 벌이고 있습니다.



경찰은 범행의 잔혹성 등을 감안해 향후 심리 분석관을 투입해 정 씨를 상대로 한 사이코패스 진단 검사와 신상 공개 여부를 검토하고 있습니다.



(영상편집 : 원형희)