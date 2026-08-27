"가용 인력·자원 총동원"…신속대응팀 현지로 출발

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(27일) 청와대에서 예정된 수석보좌관 회의를 미루고, 네팔 홍수와 관련한 국민 피해 긴급 점검 회의를 주재했습니다. 이 대통령은 국민의 생명과 안전을 지키는 일에 과잉 대응은 없다는 각오로 가용 자원을 총동원할 것을 지시했습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 오후 외교부에서 네팔 홍수 피해 관련 긴급 점검 회의가 열렸습니다.



회의를 직접 주재한 이재명 대통령은 네팔 홍수로 인해 우리 국민 9명이 실종되고, 10명이 고립돼 있는 상황을 언급하며 가용 자원을 총동원할 것을 지시했습니다.



[이재명 대통령 : 외교부를 중심으로 관계 부처, 현지 대사관 또 현재 이동 중인 신속 대응팀 그리고 현지의 우리 해당 기업까지 가용 인력 자원을 총동원해 주기 바랍니다.]



이어 네팔 정부와 협력도 중요하다며 모든 외교채널을 가동해 수색과 구조에 필요한 자원이 투입될 수 있도록 적극 협조할 것을 거듭 당부했습니다.



어젯밤엔 서울 외교부 청사에서 조현 외교장관 주재로 외교부, 경찰청 관계자 등이 참석한 가운데 재외국민보호 대책본부 회의가 열렸습니다.



조 장관은 네팔 홍수로 우리 국민들이 현지에서 연락이 두절된 상황을 인지한 직후 네팔 당국에 즉각 구조를 요청했다고 밝혔습니다.



임상우 재외국민보호 영사 대표를 팀장으로 외교부 4명, 소방 5명, 경찰 2명 등 모두 11명으로 구성된 정부 신속대응팀은 오늘 오후 네팔 현지로 향했습니다.



[임상우/정부 신속대응팀장 : (네팔 현지에서 우리 국민들에 대한) 신속하고 안전한 수색과 구조 활동이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.]



대응팀은 인천공항을 출발해 홍콩을 경유한 뒤 현지 시간 오늘 저녁, 네팔 수도 카트만두에 도착할 예정입니다.



이후 네팔 홍수 지역으로 이동해 한국인 수색과 구조 활동 지원에 나설 계획입니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남일)