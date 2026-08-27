이 대통령, '팔공산 계곡 정비' 공무원들 공개 격려…"수고 많으셨다"

▲ 이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 민선 9기 시장·군수·구청장 초청 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(27일) 대구 팔공산 국립공원의 계곡 인근 불법시설 등을 정비한 공무원들에게 "정말 큰 일을 해낸 것"이라며 공개 격려했습니다.이 대통령은 이날 자신의 SNS에 관련 언론 보도를 공유하며 이같이 썼습니다.이 대통령은 "국립공원공단 임직원 여러분 참으로 수고 많으셨다. 당연히 해야 할 일을 하는 데 수십 년이 걸렸지만, 그 정도로 어려운 일인 것"이라며 "다른 국립공원도, 전국의 다른 계곡도 공직자들이 열심히 끝까지 잘 정비하라고 감사와 격려를 부탁드린다"고 덧붙였습니다.최근 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 무속인들의 야외 기도 터로 약 70년 간 불법 이용되던 팔공산 도학동 인근 계곡의 정비를 끝마쳤습니다.공단은 관계기관과 협력해 점유자들의 자진 철거 및 퇴거를 끌어냈고 남아있던 불법 시설물은 철거했습니다.이후 멸종위기 야생생물 2급인 담비와 참매를 포함해 포유류 6종과 조류 11종 등 총 17종의 야생생물이 팔공산 계곡으로 돌아온 것으로 파악됐습니다.한편, 이 대통령은 이날 오전에는 주가조작 근절 합동대응단이 한미회계법인을 압수수색했다는 보도를 공유하며 "주식시장 불법 거래, 이젠 안 된다"는 글을 쓰기도 했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)