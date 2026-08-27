뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'경주기행', 박스오피스 3위로 출발…'오디세이' 질주에 틈이 없네

SBS 뉴스
작성 2026.08.27 16:22 조회수
'경주기행', 박스오피스 3위로 출발…'오디세이' 질주에 틈이 없네
경주기행 (사진=게티이미지코리아)

영화 '경주기행'이 박스오피스 3위로 출발했다.

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '경주기행'은 개봉 첫날인 26일 전국 3만 6,796명을 모아 박스오피스 3위에 올랐다.

'오디세이'와 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'가 약 한 달째 극장가를 장악한 가운데 개봉한 '경주기행'은 한국 영화 중에서는 가장 많은 관객을 모았으나 두 대작을 넘어서기엔 역부족이었다.

'오디세이'는 4주 연속 박스오피스 1위 자리를 지키며 누적 관객 765만 명을 돌파했다. 4주 차 평일에도 19만 명의 관객을 모으는 저력을 발휘 중이다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 5주 차에 접어들며 기세가 꺾였지만 4만 이상의 관객을 모으며 뒷심을 발휘 중이다. 누적 관객은 826만 명을 돌파했다.

'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극. 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 주연을 맡았고 변요한은 특별출연했다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지