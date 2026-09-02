러닝 유튜브의 소문난 다작러…'1일 1영상'이 가능한 비결 [월간달리기]

힘차게 달리는 사람들의 러닝 이야기, 월간 달리기! 마라톤 풀코스를 두 차례 완주한 SBS 스포츠취재부 육상 담당 이정찬 기자와 러닝 유튜브 채널 〈262wave〉의 크리에이터 원형석(스톤)이 함께 진행합니다.



엘리트 기록에 근접한 마스터즈 러너들부터 자신의 한계를 넘기 위해 달리는 엘리트 선수들까지, 화제가 된 러닝씬 이야기를 나눕니다.



이번 순서는 러닝 유튜브 채널 '러너임바'를 운영하는 유문진 씨가 출연했습니다.



임바 유문진 씨는 러닝 유튜버를 시작하게 된 계기부터 주제 선정 방법, 콘텐츠 제작 노하우, 조회수를 높이기 위한 노력과 고민, 구독자들과 소통 방식 등에 대해 깊이 있는 이야기를 들려주었습니다.



(구성 : 최희진, 촬영 : 박우진·황세회, 편집 : 박진형, 영상제공 : 262wave, 러너임바, 제작 : 스포츠취재부×262wave)