일 은행 부총재 "계속 정책금리 금리 인상해 금융완화 수준 조정"

▲ 일본은행

일본 중앙은행인 일본은행의 히미노 료조 부총재가 계속 정책금리를 인상할 방침을 강조했습니다.히미노 부총재는 오늘(27일) 사이타마시에서 열린 금융경제간담회 강연에서 현재의 금융환경은 완화적이라며 "계속 정책금리를 올려 금융완화의 정도를 조정할 것"이라고 말했습니다.히미노 부총재는 그러면서 물가가 예상 이상으로 상승할 우려를 지금까지 보다도 더 의식할 필요가 있다고 강조했습니다.이어 "금리 인상이 늦어서 인플레이션이 심화해 급격하게 금리를 인상해야 하는 사태를 미연에 방지하는 것이 중소기업, 주택론 이용자, 재정에 최종적으로 바람직하다"고 덧붙였습니다.일본은행은 다음 달 17~18일 금융정책 결정회의를 열 예정인데, 싱크탱크 도단리서치는 이 회의에서 금리 인상을 결정할 확률을 87%로 전망했습니다.일본은행은 지난 6월 회의에서 정책금리를 31년 만에 가장 높은 수준인 1.0%로 올리기로 한 바 있어 만약 9월 회의에서 추가 금리 인상이 결정되면 사상 가장 빠른 속도의 금리 인상이 됩니다.(사진=연합뉴스)