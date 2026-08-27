하루 새 실종자 350명 가까이 늘었다…사망자 165명 시신 수습

중국 국경 인근 네팔 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생한 지 이틀째인 현지 시간 27일 실종자 수가 820여 명으로 급증했습니다.



네팔 현지 매체 '온라인 카바르'와 로이터통신 등은 네팔 경찰이 현지 시간 어제(26일) 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 826명이 실종됐다고 발표했다고 전했습니다.



어제 한때 484명으로 집계됐던 실종자 수는 신고가 잇따르면서 하루 사이 350명 가까이 늘었습니다.



전체 실종자 가운데 외국인은 600명가량이며, 네팔인도 200명이 넘는 것으로 집계됐습니다.



실종된 외국인들은 인도와 미국, 영국, 호주, 말레이시아, 이탈리아, 우크라이나 등 약 28개국 출신인 것으로 알려졌습니다.



이 지역에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 9명도 연락이 끊긴 상태입니다.



한국 외교부와 경찰청, 소방청으로 구성된 정부 합동 신속대응팀은 인천국제공항에서 출국해 네팔 카트만두로 향했습니다.



어제까지 157명이던 사망자 수도 수색 작업이 이어지면서 8명 더 늘었고, 네팔 경찰은 시신 165구를 수습했습니다.



아비 나라얀 카플레 네팔 경찰 대변인은 "수색을 재개했고 더 많은 시신이 수습될 것으로 예상한다"며 "사망자 수도 늘어날 것"이라고 말했습니다.



네팔 국가재난위험경감·관리청은 교량 80개와 길이 40km에 달하는 도로가 파손됐으며, 현지 경찰과 군인 등 보안요원 83명이 실종됐다고 밝혔습니다.



네팔 접경 지역인 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서도 이번 홍수 원인과 연관된 것으로 보이는 산사태가 발생해 3명이 숨지고 558명이 실종됐습니다.



이들 실종자 가운데 외국인은 260명입니다.



네팔과 티베트에서 발생한 실종자 수를 모두 합치면 1천300명이 넘습니다.



이번 홍수는 지구 온난화로 인한 히말라야산맥의 기후변화 탓에 엄청난 규모의 빙하와 암석이 붕괴하면서 발생했을 가능성이 제기됐습니다.