네팔 대홍수 외국인 실종 왜 많나…"힌두교 순례, 트레킹 관문"

▲ 네팔 홍수

네팔에서 대규모 홍수가 발생한 가운데 실종자 상당수가 외국인인 것으로 파악됐습니다.피해 지역이 힌두교 순례객이 찾는 성지와 가까운 데다 세계 각국의 등산객이 몰리는 유명 관광지라는 지역적 특성이 외국인 피해를 키운 것으로 보입니다.현지시간 27일 AFP통신에 따르면 네팔 관광부는 전날 중북부 바그마티주에서 발생한 홍수와 산사태로 관광객 468명이 실종상태라고 밝혔습니다.실종자 가운데 393명이 외국인입니다.네팔 관광부는 앞선 집계에서 실종자 가운데 최소 133명은 힌두교 성지인 티베트 카일라스산 순례길에 오른 인도인이라고 말했습니다.이에 더해 미국인과 호주인, 영국인, 캐나다인도 수십 명씩 실종된 상탭니다.네팔 관광부는 오는 28일 네팔 전통 명절인 자나이 푸르니마와 맞물려 바그마티주 라수와 지역 호수 인근에서 트레킹을 하던 네팔인 최소 62명도 실종됐다고 말했습니다.CNN 방송은 실종자 현황을 공개한 국가별 발표를 종합해 이번 홍수로 인도, 미국, 호주인 이외에도 한국인 9명을 비롯해 이탈리아, 포르투갈, 우크라이나, 러시아, 벨기에 국민도 실종됐다고 보도했습니다.네팔은 현재 몬순(우기)이라 등반하기에는 다소 적합하지 않은 기간입니다.하지만 라수와 지역의 루트를 따라가는 카일라시 트레킹은 성수기라고 AP통신은 전했습니다.WSJ도 "히말라야 고산지대에서 발생한 처참한 홍수가 힌두교와 불교 순례객들에 인기 있는 마을을 휩쓸었다"고 설명했습니다.힌두교와 불교 순례객들은 이 지역을 흐르는 트리슐리강과 렌데강이 합류하는 지점에 있는 샤푸르 베시와 티무레 같은 작은 마을로 모여듭니다.샤푸르 베시와 티무레는 이번 홍수로 가장 피해가 큰 지역들입니다.또 이 마을들은 세계적으로 유명한 네팔 트레킹 지역인 랑탕 계곡과 랑탕 계곡 서쪽에 있는 타망 헤리티지 트레일로 향하는 중요 관문이기도 합니다.미국 CNN 방송도 여름철이 되면 힌두교, 불교, 자이나교에서 신성시되는 카일라스산 주변에 수백 명의 순례객이 모여든다며 홍수가 순례자와 관광객이 많이 이용하는 루트를 덮쳤다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)