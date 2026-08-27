경찰서 여자 화장실서 실종 허위종결 경찰관 DNA 검출

▲ 영장실질심사 마친 제주 '실종 허위종결' 경찰관

제주 실종 사건 허위 종결 혐의로 구속된 A 경장의 DNA가 그가 근무하던 경찰서 여자 화장실에서 나왔습니다.오늘(27일) 제주경찰청에 따르면 제주서부경찰서 여자 화장실의 용변 칸 상부 양쪽 벽면에 묻은 손바닥 흔적의 DNA가 A 경사의 것과 동일한 것으로 조사됐습니다.A 경사는 실종 사건 허위 종결 혐의 외에 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성적 목적 다중이용장소 침입) 혐의로도 조사받고 있습니다.A 경사는 지난 7월 22일께 제주서부경찰서 여자 화장실에 침입했다가 당시 화장실 안으로 들어가는 여경과 마주치면서 적발됐습니다.경찰은 화장실 내부에 대한 감식을 벌여 용변 칸 상부와 천장 등에서 손바닥 흔적 등을 채취했습니다.다만 먼지로 인해 지문 채취에는 어려움이 있는 것으로 전해졌습니다.A 경사는 '성적 목적으로는 들어가지 않았다"며 혐의를 부인하고 있습니다.A 경사는 또 지난 5월 15일 30대 여성 장 모 씨에 대한 실종신고와 60대 남성 실종신고를 허위로 종결한 혐의를 받고 있습니다.장 씨는 최초 실종신고 104일 만인 지난 24일 숨진 채 발견됐으며 60대 남성의 시신도 실종 51일 만인 지난 22일 수습됐습니다.(사진=연합뉴스)