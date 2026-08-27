경찰서 여자 화장실서 실종 허위종결 경찰관 DNA 검출

▲ 영장실질심사 마친 제주 '실종 허위종결' 경찰관
제주 실종 사건 허위 종결 혐의로 구속된 A 경장의 DNA가 그가 근무하던 경찰서 여자 화장실에서 나왔습니다.
오늘(27일) 제주경찰청에 따르면 제주서부경찰서 여자 화장실의 용변 칸 상부 양쪽 벽면에 묻은 손바닥 흔적의 DNA가 A 경사의 것과 동일한 것으로 조사됐습니다.
A 경사는 실종 사건 허위 종결 혐의 외에 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성적 목적 다중이용장소 침입) 혐의로도 조사받고 있습니다.
A 경사는 지난 7월 22일께 제주서부경찰서 여자 화장실에 침입했다가 당시 화장실 안으로 들어가는 여경과 마주치면서 적발됐습니다.
경찰은 화장실 내부에 대한 감식을 벌여 용변 칸 상부와 천장 등에서 손바닥 흔적 등을 채취했습니다.
다만 먼지로 인해 지문 채취에는 어려움이 있는 것으로 전해졌습니다.
A 경사는 '성적 목적으로는 들어가지 않았다"며 혐의를 부인하고 있습니다.
A 경사는 또 지난 5월 15일 30대 여성 장 모 씨에 대한 실종신고와 60대 남성 실종신고를 허위로 종결한 혐의를 받고 있습니다.
장 씨는 최초 실종신고 104일 만인 지난 24일 숨진 채 발견됐으며 60대 남성의 시신도 실종 51일 만인 지난 22일 수습됐습니다.
(사진=연합뉴스)
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