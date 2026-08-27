뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중국산 배추김치 등 포름알데히드 검사…82건 모두 불검출

박세용 기자
작성 2026.08.27 13:43 조회수
중국산 배추김치 등 포름알데히드 검사…82건 모두 불검출
▲ 자료화면

식품의약품안전처는 국내 유통 중인 중국산 배추김치와 배추, 절임배추 등 82건을 수거해 검사한 결과 모두 포름알데히드가 검출되지 않았다고 밝혔습니다.

식약처 검사 대상은 배추김치 50건, 배추 29건, 절임배추 3건이었습니다.

식약처는 국내 유통 중인 모든 중국 배추 제조·포장업체 제품을 대상으로 검사를 실시했다고 설명했습니다.

식약처는 또 우리나라가 수입하는 중국 배추김치 제조업체 55곳의 배추 구매 지역을 조사한 결과, 포름알데히드가 사용된 허베이성 장자커우시 캉바오현에서 재배된 배추는 없었다고 전했습니다.

이들 제조업체는 식품안전관리인증기준인 해썹(HACCP) 인증을 받은 곳들입니다.

2024년 10월 이후 배추김치는 HACCP 인증 업체가 생산한 제품만 수입할 수 있습니다.

포름알데히드는 세계보건기구 산하 국제암연구소(IARC)가 '1군 발암물질'로 분류한 유해 물질입니다.

앞서 중국 허베이성의 일부 농촌 지역에서 배추의 신선도를 유지하기 위해 포름알데히드를 사용한 사실이 드러나 현재 중국 중앙정부는 특별조사를 진행하고 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지