뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

실종자 확인했다더니…통화했다는 시간엔 이미 사망 추정

유영규 기자
작성 2026.08.27 12:29 조회수
실종자 확인했다더니…통화했다는 시간엔 이미 사망 추정
▲ 실종 사건을 허위 종결한 혐의를 받는 A 경장이 지난 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문을 마치고 나오고 있다.

실종 사건을 허위 종결한 혐의로 구속된 제주 경찰관 A 경장의 거짓말이 속속 드러나고 있습니다.

오늘(27일) 제주경찰청에 따르면 지난 25일 A 경장 구속 이후 오늘 제주경찰청으로 데려와 조사하는 등 강도 높게 수사 중입니다.

A 경장은 지난 5월 실종 신고된 30대 여성 장 모 씨와 직접 통화했다고 진술했지만, 장 씨 시신의 부검 결과에서는 실종 신고 이전 장 씨가 이미 숨진 것으로 추정했습니다.

A 경장은 최근까지도 장 씨와 통화했다는 기존 주장을 유지하고 있는 것으로 알려졌지만 부검 결과가 나오면서 진술 신빙성이 매우 낮아졌습니다.

A 경장과 장 씨의 휴대전화에서도 각각 서로 통화한 내용이 전혀 발견되지 않았습니다.

그러자 A 경장은 "안전 확인 통화는 했는데 어떤 통신 수단인지는 기억나지 않는다"며 혐의를 부인하고 있습니다.

경찰은 A 경장의 범행 동기 등을 캐내기 위해 프로파일러를 투입할 계획입니다.

경찰은 A 경장의 말에 따라 당시 근무 환경에서 통화가 가능한 모든 통수신 기기를 확인해 봤으나 이 역시 현재까지 통화 기록은 찾지 못했습니다.

이뿐만 아니라 A 경장은 사건 종결 바로 직후 실종 프로파일링 시스템의 관리목록에서 장 씨 관련 내용을 아예 삭제하면서 '교통사고로 숨졌다'는 취지의 코드를 입력했습니다.

통화로 안전을 확인했다고 하면서도 관리 목록상에는 교통사고 사망으로 입력 코드를 넣은 것입니다.

A 경장은 지난 5월 15일 장 씨 실종 첫 신고를 허위로 종결하고 지난달 2일에도 60대 남성의 실종 신고를 허위 종결한 혐의로 구속됐습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지