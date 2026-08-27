민주당 김영진 "레버리지 도입한 사람들 책임져야…그냥 못 넘어간다"

▲ 더불어민주당 김영진 의원

더불어민주당 김영진 의원은 오늘(27일) 이재명 대통령의 지지율 하락 원인 중 하나로 지목된 단일종목 레버리지 ETF 문제와 관련, "도입한 사람들이 너무 근시안적이었고, 준비되지 않은 상태에서 도입해 시장 참여자에 엄청난 충격을 줬다"고 말했습니다.이른바 원조 친명(친이재명)계인 김 의원은 오늘 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 관련자들이 자리를 내놔야 하느냐는 질문에 "그런 것부터 해서 폭넓게 판단하고 결정해야지, 그냥 넘어가는 것은 적절하지는 않다. 일정 부분의 책임이 필요하다"면서 이같이 말했습니다.그는 단일종목 레버리지 ETF 도입과 관련된 인사들이 개각 시 포함될 가능성을 묻는 말에는 "인사와 관련해서는 대통령의 권한이지만 민심의 여러 가지 상황과 내용들을 잘 판단해서 개각과 인사에 관련한 부분을 고민할 필요가 있다"고 말했습니다.김 의원은 또 부동산 문제와 관련, "부동산 공급 정책을 획기적으로 늘려나간 뒤에 그것을 보완하는 형태로 조세 정책을 마련했어야 한다"며 "그런데 공급 정책이 없는 상황에서 세금 정책을 먼저 내버리니까 반발이 상당히 컸다"고 말했습니다.그러면서 이 대통령 지지율 상승 방안과 관련, "국민들이 민주당과 이재명 정부 정책의 결과로 나의 삶이 나아졌다고 느껴야 오르기 때문에 일시적인 이벤트로는 지지율의 반등이 쉽지 않다"고 지적했습니다.한편 친명계인 민주당 박선원 최고위원은 오늘 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 이 대통령의 지지율 하락에 대해 "경찰 등 민생과 치안 문제가 있고 이런 점들이 맞물려 민심이 증폭된 분위기가 있다"며 "매우 진지하고 심각하게 보고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)