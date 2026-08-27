[날씨] '수증기 유입' 남부 중심 비…토요일엔 전국에 비

우리나라 주변에는 날씨에 영향을 줄 수 있는 다양한 기압계와 태풍이 위치해 있습니다.



현재 서쪽에는 티베트 고기압이, 동쪽에는 북태평양 고기압이 자리하고 있고, 가운데에는 태풍 '사우델'이 위치해 있습니다.



오늘(27일)은 태풍과 북태평양 고기압 사이에서 남쪽에 수증기가 유입되면서 남부를 중심으로 비가 내리겠습니다.



현재 김해에는 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 발달하면서 호우주의보가 내려졌고요.



오늘 전남과 경남, 제주 지역에 적게는 5mm에서 많게는 60mm의 비가 내리겠습니다.



내륙 곳곳에서는 소나기구름이 발달할 때 있겠습니다.



비나 소나기가 내릴 때는 국지적으로 짧은 시간 강한 비가 쏟아질 때 있어 비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



무더위는 계속됩니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 32도, 부산도 32도 예상되고요.



습도가 높아서 체감하는 온도는 기온보다 1에서 2도가량 더 높겠습니다.



토요일에는 저기압이 다가오며 전국에 비가 내리겠고요.



일요일에는 정체전선의 영향으로 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)