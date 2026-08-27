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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.08.27 12:04 조회수
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1. 어제(26일) 발생한 네팔 대홍수로 한국인 9명이 연락 두절 상태고 대피한 10명이 구조를 기다리고 있습니다. 이번 대홍수로 지금까지 160명이 숨진 것으로 확인됐습니다.

2. 실종 한국인들은 모두 네팔 라수와 지역의 수력발전소 건설 현장의 직원들입니다. 정부는 이들을 구조하기 위해 외교부와 소방청, 경찰청 등으로 신속대응팀을 구성해 오늘 낮 네팔로 출국합니다.

3. 경북 경산에서 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받는 중국인 강사 정 모 씨가 범행을 일부 자백했습니다. 정 씨는 피해 여성 시신을 훼손해 대구와 경기 등 여러 곳에 유기했다고 진술했습니다.

4. 한국은행이 지난달에 이어 연속으로 기준금리를 0.25%포인트 더 올렸습니다. 반도체 수출 호조에 따른 가파른 성장이 물가를 더 자극할 것을 우려해 선제 대응에 나선 것으로 풀이됩니다.
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