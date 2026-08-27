SM, 중국 텐센트와 합작법인 STE 설립…슈퍼주니어-M 조미 대표 선임

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SM엔터테인먼트(이하 SM)가 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(이하 TME)과 손잡고 합작법인 STE를 설립하며 중화권 시장 공략에 나선다.SM은 중국 베이징에 TME와의 합작법인 STE를 설립하고, 대표이사로 슈퍼주니어-M 멤버 조미를 선임했다고 27일 밝혔다. 이번 설립은 지난 5월 양사가 체결한 업무협약(MOU)에 따른 후속 조치다.새롭게 출범한 STE는 2~3년 내 데뷔를 목표로 진행되는 중국 신인 아이돌 그룹 프로젝트를 추진한다. 현지 오디션을 통한 캐스팅부터 그룹 데뷔 후 매니지먼트까지 전담할 예정이다.동시에 SM 소속 중화권 아티스트들의 현지 활동 지원도 대폭 강화한다. STE는 NCT DREAM 런쥔, WayV 양양과 샤오쥔의 중화권 매니지먼트를 전담하며 한층 정교한 현지화 프로모션을 제공할 계획이다.STE의 수장을 맡은 조미 대표는 20년 가까이 슈퍼주니어-M 및 솔로 아티스트로 활약하며 K-POP 제작 시스템에 대한 깊은 이해도를 갖췄다. 또한 SM 중국법인 이사로서 쌓아온 실무 노하우와 현지 시장 트렌드를 읽는 통찰력을 겸비해 적임자로 꼽혔다.조미 대표는 "SM과 TME의 탄탄한 신뢰와 전략적 비전을 바탕으로 탄생한 합작법인의 대표를 맡게 되어 기쁘다"며 "IP 및 콘텐츠 제작 영역에서 SM이 가진 독보적 강점과 중화권 시장의 특성을 완벽히 결합해 차별화된 콘텐츠를 선보이고, 양사의 교두보로서 의미 있는 성과를 창출해 내겠다"고 포부를 밝혔다.[사진=SM엔터테인먼트]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)