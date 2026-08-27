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중국인 유학생 살해 피의자 "훼손 시신, 경기 등지에 유기"

유영규 기자
작성 2026.08.27 10:44 수정 2026.08.27 10:46 조회수
중국인 유학생 살해 피의자 "훼손 시신, 경기 등지에 유기"
▲ 25일 오후 11시 50분쯤 경북 경산경찰서로 20대 중국인 유학생을 살해한 것으로 의심되는 피의자가 호송되고 있다.

경북 경산시 한 대학원을 다녔던 20대 중국인 여성 유학생을 살해하고 잔혹하게 시신을 훼손한 혐의(살인 등)로 검거된 중국인 남성 정 모(30대)씨가 피해 여성 시신을 광범위한 지역에 유기한 정황이 포착됐습니다.

오늘(27일) 경북 경산경찰서에 따르면 피의자 정 씨는 경찰 조사에서 중국인 유학생 A씨를 살해한 뒤 훼손한 시신을 경산뿐만 아니라 경기 지역 등에 유기했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

이에 경찰은 정씨가 지목한 장소에 인력을 급파해 현장 조사를 벌이고 있습니다.

앞서 경찰은 증거 인멸과 도주 우려 등을 들어 전날 정 씨에 대한 구속영장을 신청했으며, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오늘 오전 대구지법에서 열립니다.

경찰은 또 이번 범행의 잔혹성 등을 들어 정 씨를 상대로 사이코패스 진단 검사를 실시하는 방안도 검토 중입니다.

(사진=연합뉴스)
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