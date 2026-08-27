중국인 유학생 살해 피의자 "훼손 시신, 경기 등지에 유기"

▲ 25일 오후 11시 50분쯤 경북 경산경찰서로 20대 중국인 유학생을 살해한 것으로 의심되는 피의자가 호송되고 있다.

경북 경산시 한 대학원을 다녔던 20대 중국인 여성 유학생을 살해하고 잔혹하게 시신을 훼손한 혐의(살인 등)로 검거된 중국인 남성 정 모(30대)씨가 피해 여성 시신을 광범위한 지역에 유기한 정황이 포착됐습니다.오늘(27일) 경북 경산경찰서에 따르면 피의자 정 씨는 경찰 조사에서 중국인 유학생 A씨를 살해한 뒤 훼손한 시신을 경산뿐만 아니라 경기 지역 등에 유기했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.이에 경찰은 정씨가 지목한 장소에 인력을 급파해 현장 조사를 벌이고 있습니다.앞서 경찰은 증거 인멸과 도주 우려 등을 들어 전날 정 씨에 대한 구속영장을 신청했으며, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오늘 오전 대구지법에서 열립니다.경찰은 또 이번 범행의 잔혹성 등을 들어 정 씨를 상대로 사이코패스 진단 검사를 실시하는 방안도 검토 중입니다.(사진=연합뉴스)