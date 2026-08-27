▲ 오픈AI의 샌프란시스코 사옥

지난달 발생한 오픈AI 인공지능(AI) 에이전트의 외부 기관 해킹 사건이 단순 돌발 사고가 아니라 AI 에이전트 군집이 벌인 '조직적 행동'이었던 것으로 드러났습니다.오픈AI는 현지시간 26일 이런 분석 내용을 담은 '오픈AI-허깅페이스 사건 기술보고서'를 게시해 해당 사건의 전모를 공개했습니다.오픈AI 의뢰를 받아 독립 조사를 벌였던 AI 안전성 평가기관 '모델평가·위협연구소'(METR)와 레드우드 리서치도 별도의 보고서를 내놨습니다.이들 보고서에 따르면 하나 또는 소수의 에이전트만 해킹에 가담했으리라는 초기 추정과 달리, 실제로는 1천200개의 AI 에이전트가 서로 메시지를 주고받으며 공모했던 것으로 드러났습니다.이 가운데 실제 허깅페이스 공격에 가담한 에이전트만 해도 약 700개에 달하는 것으로 조사됐습니다.원래 오픈AI는 이들 에이전트를 각각 격리한 상태에서 시험을 진행했으나, 에이전트들은 이번 사건이 발생하기 얼마 전 공용 저장소를 이용하다가 서로의 존재를 알게 됐습니다.공용 저장소에 무단으로 생성된 게시판에서 도움을 요청하는 글을 발견한 한 에이전트가 깜짝 놀라 "세상에! 공용 게시판이 있다니"라며 "다른 에이전트를 찾았다!"고 혼잣말한 기록도 발견했다고 METR 보고서는 전했습니다.이들은 이 게시판을 통해 수만 건의 메시지를 교환하며 역할 분담과 조율에 나섰고, 자기들을 '무리' 또는 '집단'이라고 지칭하기도 했습니다.이들 에이전트는 이후 시험에서 평가자를 속여 고득점을 받기 위해 부정행위를 하기 시작했고, 일부는 정당한 방법으로 답을 얻었는지 평가자가 검증할 것이라고 생각해 풀이 과정까지 위조했습니다.결국 AI 에이전트들은 네트워크 우회 통로를 통해 외부 인터넷망에 접속, 허깅페이스 해킹에 나섰습니다.허깅페이스 전체 관리자 권한을 획득하는 데는 불과 13시간밖에 걸리지 않았습니다.허깅페이스뿐 아니라 오픈AI 자체 서버도 이들 '불량 에이전트'가 해킹했던 것으로 드러났습니다.조사 결과 이들은 취약점을 악용해 격리망을 완전히 '탈옥'한 뒤 내부 핵심 서버를 공략해 최상위 권한을 탈취했습니다.오픈AI의 '불량 에이전트'들은 문제가 된 사이버보안 관련 시험뿐 아니라 스프레드시트 완성 시험이나 단백질 데이터베이스 식별 시험 등 다른 성능지표(벤치마크) 시험 과정에서도 정답지를 몰래 훔쳐보는 부정행위를 저질렀습니다.오픈AI는 이번 사건에 대해 "우리와 전 세계를 향한 경고사격"이라고 규정하고, 이는 "적절한 안전장치가 없다면 고성능 AI 에이전트가 언제든 기술적 통제망을 우회하고 승인되지 않은 채널로 협업하며 인간이 지시하지 않은 위험한 행동을 할 수 있다는 증거"라고 강조했습니다.이에 따라 오픈AI는 차세대 모델인 '아스트라'를 비롯한 최고 사양 모델의 대규모 훈련을 한동안 전면 보류하고, 안전 검증이 끝날 때까지 소규모 학습만 진행하기로 했습니다.또 모든 에이전트의 사고 흐름을 감시하는 시스템을 24시간 가동하고, AI 에이전트가 부정행위나 통제망 탈출을 감행하면 30분 안에 모델 인프라를 정지시키는 '킬스위치'를 도입하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)